İzmir'de 14 Mart Tıp Bayramı'nda 50 Yıllık Doktorlara Onur Plaketi Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de 14 Mart Tıp Bayramı'nda 50 Yıllık Doktorlara Onur Plaketi Verildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tabip Odası'nın düzenlediği panelde, meslekte 50 yılı deviren 93 doktora onur plaketi takdim edildi. Doktorlar, sağlık sisteminin sorunlarını ve meslek hayatlarına dair anılarını paylaştı.

14.03.2025 13:53  Güncelleme: 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tabip Odası iş birliği ile İzmir Sanat'ta düzenlenen "Terk" konulu panelde, meslekte 50 yılı deviren doktorlara onur plaketi verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Tabip Odası iş birliği ile İzmir Sanat'ta "Terk" konulu panel gerçekleştirdi. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen panel kapsamında meslekte 50. yılını dolduran 93 doktora, İzmir Tabip Odası'nın onur plaketleri verildi. Plaketlerinin yanında kırmızı karanfiller alan doktorlar, kendi mesleki yaşamları üzerinden hekim olmayı ve sağlık sistemindeki yanlışları anlattı. Etkinlikte Dr. Haksun Acet ve Dr. Hayal Özkılıç, kanun eşliğinde şarkılar söyleyerek doktorların 14 Mart Tıp Bayramı'nı eğlenerek geçirmesini sağladı. Eşrefpaşa Hastanesi doktorları, hemşireleri ve sağlık çalışanları da yöresel giysilerle sahneye çıkarak halk oyunu oynadı.

"Onunla beraber ben de 9 ay sancı çektim"

Törende doktorlara plaketleri, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap ve İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt takdim etti. Onur plaketi alan 74 yaşındaki Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Lütfiye Coşkun, "Eskiden 50 yılı nasıl yaşıyorlar diye merak ederdim. 50 yılı gördüm, çok mutlu oldum. Hekim olmak insana hizmet etmek demek. İnsan hayatına o kadar dokunmak ki onu sarıp sarmalamak demek. Ben ölmeden sağlıklı bir toplum oluşturabildiğimizi görmek istiyorum" dedi. Meslek hayatında unutamadığı bir anıyı anlatan Dr. Coşkun, "8 yıl boyunca çocuğu olmayan hamile bir kadın sağlık ocağına gelmişti ama kadında kabakulak vardı. Gebeliğin sonlandırılması gerekiyordu ama kadın 'Sakat doğsa da doğuracağım' dedi. Onunla beraber ben de 9 ay sancı çektim. Bu çok nadir olur ama kadının bebeği herhangi bir sağlık sorunu olmadan doğdu. Ben genetik hastalıkları önlemeyi isteyen bir hekimim ve toplum olarak hasta olmadan önce sağlığın farkına varılmasını istiyorum. Meslekte 50 yılı gördüm, dilerim bunu da ölmeden görürüm" diye konuştu.

"Şimdiki sağlık sisteminden mutlu değiliz"

Plaket alan bir diğer doktor 73 yaşındaki İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Haksun Acet ise 1975 yılında Ege Üniversitesi'nden mezun olduğunu anlattı. Meslekte 50. yıla ulaştığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Dr. Acet, "Bu mesleği yapmaktan büyük onur ve keyif aldık. Ben hala çalışıyorum, bundan sonra da hastalarımıza faydalı olmak en büyük dileğimiz. Hekim olmak çok onur verici bir duygu. 'Eski sistem eskide kaldı' deniyor ama öyle değil. Biz eski sistemi de yaşayan hekimler olarak şimdiki sağlık sisteminden mutlu değiliz" ifadelerini kullandı.

"Gençlere maalesef imkan bırakmıyoruz"

Plaket alan Dahiliye Uzmanı Dr. Fadime Gören ise şöyle konuştu:

"Ben 73 yaşındayım. Bugün meslekte 50. yıl plaketi aldım ve emekli olsam da hala çalışıyorum. Plaket aldığım için çok mutluyum. Bu yaşta hala çalışabildiğim için memnunum. Ben hiçbir zaman hekim olduğum için pişman olmadım ama hekimlerin şartları gittikçe bozuluyor. Bizler güzel şartlarda çalıştık ama gençler maalesef bu imkanlara sahip değil."

23 bin 400 ameliyat yaptı

Etkinlikte 50 yılı aşkın süre boyunca sağlık hizmeti veren hekimler de vardı. 89 yaşındaki Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Nail Ceyhan, "Ben Ege Üniversitesi'nin 11 numaralı öğrencisi ve 7 numaralı mezunuyum. 1983 yılında İzmir Tabip Odası Başkanlığı yaptım, hatta odanın logosunu çizen kişi de benim. Mesleğimi 78 yaşına kadar yaptım. 23 bin 400 ameliyat gerçekleştirdim. Hekimlik çok güzel bir meslek ama istemek lazım. İnsan istediği şeyde başarılı olur  dedi.

Dr. Ceyhan, unutamadığı bir anıyı da şu sözlerle anlattı:

"Asistanım, göğsünde bir bıçakla hastaneye getirildi. 'Yaşamaz ölür' dediler. Bazıları başka hastaneye sevk etmek istedi. Sonra 'Sevk edilirken ölür' dediler. Ben de 'O zaman burada bu ameliyatı yapacağım' dedim ve ilk defa kalp ameliyatı yaptım. Hasta yaşadı, onu bıçaklayan da katil olmaktan kurtuldu."

"Hekim olmak, önce insan olmak demek"

Patoloji Uzmanı Dr. Fikri Öztop da etkinlikte bulunan doktorlardan biriydi. Ege Üniversitesi'nden 1963 mezunu olduğunu belirten Dr. Öztop, "87 yaşındayım, 60 yıl hekim olarak hizmet ettim. Hekim olmak her şeyden önce insan olmayı gerektiren bir şey. İnsanları sevmem gerektiğine, insanlar için hizmet etmem gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle de hekim oldum. Yeni nesil doktorlar çok zor zamanda yaşıyor. Biz Türkiye'de hekimliğin saygı ve sevgi gördüğü bir dönemde yaşadık. Bugün en çok üzüldüğüm şey, toplum hekime olan saygısını kaybetmiş olması" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tıp Bayramı, Etkinlik, 14 Mart, Eğitim, Sağlık, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 14 Mart Tıp Bayramı'nda 50 Yıllık Doktorlara Onur Plaketi Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkek yolcu ’Şeytan bizi takip ediyor’ diyerek uçakta dehşet saçtı Erkek yolcu 'Şeytan bizi takip ediyor' diyerek uçakta dehşet saçtı
Ayrılık tartışması kanlı bitti: Kocasını öldürüp cinsel organını tavada kızarttı Ayrılık tartışması kanlı bitti: Kocasını öldürüp cinsel organını tavada kızarttı
Ehliyet kutlaması kötü sonla bitti Ehliyet kutlaması kötü sonla bitti
Ümit Karan, Rangers maçı sonrası Mert Hakan Yandaş’a fena salladı Ümit Karan, Rangers maçı sonrası Mert Hakan Yandaş'a fena salladı
Türkiye ’yaş’lanıyor 96 ülkenin nüfusunu geride bıraktı Türkiye 'yaş'lanıyor! 96 ülkenin nüfusunu geride bıraktı
Altın fiyatları durdurulamıyor Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı
Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar
MİT tek tek tespit etti Casuslar kıskıvrak yakalandı MİT tek tek tespit etti! Casuslar kıskıvrak yakalandı
AP milletvekilinden Gazze oturumunda şakalaşan bakanlara sert sözler: Kendinizden utanmalısınız AP milletvekilinden Gazze oturumunda şakalaşan bakanlara sert sözler: Kendinizden utanmalısınız
Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi Günde 2 ton üretip satıyorlar Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar
İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması Esenler’de 60, Göktürk’te 250 lira İstanbul'da lahmacun fiyatı tartışması! Esenler'de 60, Göktürk'te 250 lira
Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu aradı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu aradı
Ünlü posta şirketi binlerce çalışanını işten çıkaracak Ünlü posta şirketi binlerce çalışanını işten çıkaracak
3 bilezik için öldürülen Hatice Kış cinayetinin detayları kan dondurdu 3 bilezik için öldürülen Hatice Kış cinayetinin detayları kan dondurdu

14:53 Konya’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
13:54 Altın fiyatları durdurulamıyor Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı
13:53 Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar
13:49 MİT tek tek tespit etti Casuslar kıskıvrak yakalandı MİT tek tek tespit etti! Casuslar kıskıvrak yakalandı
22:00 İngiltere barış için Ukrayna’ya asker konuşlandıracak İngiltere barış için Ukrayna'ya asker konuşlandıracak
21:45 İsveç’te okullarda akıllı telefonların yasaklanması kararı alındı İsveç'te okullarda akıllı telefonların yasaklanması kararı alındı
21:31 Hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever’in son paylaşımları sosyal medyada gündem oldu Hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever'in son paylaşımları sosyal medyada gündem oldu
21:17 Niğde’de mumya kaçakçılığı operasyonda 7 kişi tutuklandı Niğde'de mumya kaçakçılığı operasyonda 7 kişi tutuklandı
21:05 2 günlük bebeği aile meclisi kararıyla katlettiler, 5 yıl sonra yakalandılar 2 günlük bebeği aile meclisi kararıyla katlettiler, 5 yıl sonra yakalandılar
20:40 İmzayı attığına pişman oldu Dünyaca ünlü yıldızının biletini 1 ayda kestiler İmzayı attığına pişman oldu! Dünyaca ünlü yıldızının biletini 1 ayda kestiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 15:04:28. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de 14 Mart Tıp Bayramı'nda 50 Yıllık Doktorlara Onur Plaketi Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.