İzmir'de 2024 Yangınlarında 40 Kişi Hayatını Kaybetti

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(İZMİR) - İzmir'de 2024 yılında çıkan yangınlarda 40 kişi yaşamını yitirdi. 16 bin yangının 7 bin 200'ü ise sigaradan kaynaklandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 2024 yılını değerlendirdi. Bir yıl içinde 27 bin 600 olaya müdahale eden itfaiye ekipleri en çok yangınlarla karşılaştı.

Bin 300 ateş savaşçısı, 62 istasyonda 24 saat 3 vardiya halinde, yangınlarla mücadele etti. İtfaiye personeli, yangınların yanı sıra su baskını, hayvan kurtarma, trafik kazası, kapı açma, asansörde mahsur kalanları kurtarma, yurttaşların parmaklarından çıkaramadıkları yüzükleri kesme gibi yıl içerisinde 27 bin 600 olaya müdahale etti.

16 bin yangının 7 bin 200'ü sigaradan

Çıkan 16 bin yangının 7 bin 200'ü sigaradan kaynaklanan yangınlar olarak kayıtlara geçti. 3 bin 600 bölüm ise dikkatsizce yakılan ateş ve mangal nedeniyle ortaya çıktı. Yangınlarda 40 kişi hayatını kaybetti. Yine 6 bin 500'ü kümes hayvanı olmak üzere toplam 7 bin hayvan can verdi. Yangınlardan dolayı 4,5 milyar TL zarar oluştu.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yine bu yıl içerisinde 12 bin kurtarma çalışmasına katıldı. 3 bin 500 kurtarma operasyonunun başrolünde mahsur kalan insanlar vardı. Çeşitli bölmelerde kapalı kalan 891 kişiyi çıkarmak için adreslerine giden ekipler, 651 kez asansörden kurtarma, 134 kez yurttaşların parmağında kalan yüzüğü kırmak için seferber oldu. Ayrıca İzmir'de toplam 3 bin 32 yapıyı içeren yangınların 85'i ocakta unutulan yemeklerden kaynaklandı. Bu yıl ortaya çıkan yangınlarda 565 iş yeri yandı.

Korkmaz: "Yangınların çıkış sebebinin büyük bir bölümü insan kaynaklıdır"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, 2024 yılında yangınlar açısından büyük sınavlar verdiklerini hatırlatarak, "Bu yangınlar hepimizin canını yaktı. Oluşan tahribatı Büyükşehir Belediyesi olarak gidermeye çalışıyoruz. Hepimiz sahadaydık. 1 Haziran ile neredeyse Eylül ayının sonuna kadar hiç bitmedi. Bu yangınların çıkış nedeninin büyük bir bölümü insan kaynaklıdır" dedi.

"Gönüllü itfaiyecilik modelini geliştireceğiz"

En fazla kırsal bölgelerde oluşan yangınların can yaktığını ifade ettiğini yaşayan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Bu yıl çıkan yangınlarda 40 kişi hayatını kaybederken, 195 yurttaşımız ve 23 itfaiye personeli yaralandı. Bu yangınlar için 'oldu, bitti' diye düşünmüyoruz. 2025'e güçlü şekilde hazırlanıyoruz. Kırsal alanlara desteğimizi artıracak, gönüllü itfaiyecilik modelini geliştireceğiz. Yapacağımız çalışmalarla yangınlara daha hızlı şekilde müdahale edeceğiz. Bu alanlarda yaşayanların yangınla mücadele konusunda bilinçli olması gerekiyor. Bahçe temizliklerini mutlaka yapmalı, evlerinin yanlarına yangın koridoru açmalılar. Sigara izmaritleri hiçbir şekilde ormana, sokağa atılmamalı. Yangın söndürmeye giderken refüjlerin yandığını görüyoruz. Buralarda neden yangın çıkar? Sigara izmariti attıkları için. Lütfen duyarlı olalım. En küçük dikkatsizlik, büyük felaketlere neden oluyor. Herkes bu konuda bireysel önlem aldığında, yangınların ciddi oranda azaldığını göreceğiz."

Mutlu: "Yangınlarda yüzde 25'lik artış yaşandı"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürü Aydın Mutlu da bir önceki yılla karşılaştırıldığında yangınlarda yüzde 25'lik artış yaşandığına dikkat çekti. Mutlu, "Pandemiden sonra daha çok kırsal alanlarda yaşama tercihleri ??nedeniyle yaşanan yangınlarda artış gözlemlendi. Şu anda yağmurlarla birlikte orman yangınları azaldı ama evsel patlamalar artış gösterdi. Bunun sebebi soba ve benzeri ısıtıcıların yanlış veya dikkatsiz şekilde kullanılması" dedi.

"Kırsal bölgeye ulaşma hızı 8 dakika"

Mutlu, "Bu seneki gezi alanlarına ulaşmamız ortalama 8 dakikaya yakın. Yerleşim yerlerine yaklaşık 5 dakika 57 saniyeye ulaşıyoruz. Kilometreye bağlı bu iyi bir süre" diye konuştu.

32 yıldır aynı aşkla hizmet

32 yıldır itfaiye teşkilatı çatısı altında olduğunu da vurgulayan Aydın Mutlu, mesleğini hala ilk günkü gibi ciddi şekilde yaptığını söyledi. Mutlu, "Dünyaya bir daha gelsem yine itfaiyeci olurum. Yangını söndürdükten sonra ya da bir kazazedeyi çıkardıktan sonraki mutluluk tarif edilemez. Mesleğimizle gurur duyuyoruz. İtfaiye, geniş bir yelpazede görev yapıyor. Vatandaş evde kapının arkasında anahtarını da ocağın üzerinde yemeğini de unutuyor. Bu olaylara da müdahale ediyoruz. Çok büyük bir yangını hızlı şekilde kontrol altına almak bizi çok sevindiriyor. Böylece yorgunluğumuzu da atıyoruz" dedi.