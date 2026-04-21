İzmir Kültürpark'ta 23 Nisan Kutlamaları...

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kent genelinde sürdürdüğü etkinlikler, Kültürpark'ta düzenlenecek kapsamlı programla final yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1-22 Nisan tarihleri arasında 17 ilçede gezici programları çocuklarla buluşturdu. Finali Kültürpark'ta yapılacak kutlamayla taçlandıracak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın paydaşlığında gerçekleştirilecek etkinliklerde; çocukların kendilerini ifade edebileceği ve birlikte vakit geçirebileceği alanlar oluşturulacak.

Kutlamalar, 23 Nisan Perşembe günü saat 13.00'de Kaskatlı Havuz'dan etkinlik alanına uzanacak kortej yürüyüşüyle başlayacak. Gün boyunca ana sahnede ritim grupları, tiyatro oyunları, kukla ve jonglör gösterileri ile çocuk korosu sahne alacak. Program kapsamında çeşitli performanslar ve konserler de olacak.

Çok yönlü etkinlik alanları kurulacak

Kültürpark genelinde kurulacak etkinlik alanlarında çocuklar için planetaryum deneyimi, karnaval oyunları, parkur alanları ve farklı oyun grupları yer alacak. Aile etkinlik alanında ise ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte katılabileceği etkinlikler düzenlenecek. Açık alan etkinlikleri kapsamında Gezici Kütüphane, spor deneyim alanı ve çeşitli uygulama noktalarıyla çocuklara farklı deneyim alanları sunulacak.

Atölyelerle üretim ve paylaşım öne çıkacak

Etkinlik alanında kurulacak çadır alanında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla 25'ten fazla atölye gerçekleştirilecek. Çocuk hakları, sanat, bilim ve doğa temalı atölyelerde çocuklar üretim süreçlerine aktif olarak katılabilecek.

Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecek atölyelerde çocukların hak temelli farkındalıklarının güçlendirilmesi ve yaratıcı ifade alanlarının desteklenmesi hedeflenirken, farklı birimlerin katkılarıyla hazırlanan içerikler çok yönlü bir öğrenme ortamı sağlayacak.

İkinci el pazarı kurulacak

Program kapsamında Kültürpark etkinlik alanında 7-14 yaş çocuklarınskatılımına açık olacak "İkinci El Pazarı" da kurulacak. Çocukların paylaşma kültürünü deneyimlemesi, üretmenin değerini fark etmesi ve kendi küçük alışveriş deneyimlerini yaşaması amacıyla düzenlenecek pazarda; kitaplar, oyunlar, spor malzemeleri ve çeşitli eşyalar yeniden kullanıma kazandırılacak. Pazarda katılımcılar kendi stantlarında satış yapabilecek, elde ettikleri gelirle yeni ürünler edinebilecek. Etkinlik, çocukların erken yaşta ekonomik farkındalık geliştirmesine ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları kazanmasına katkı sunmayı hedefliyor. Stantlar saat 13.00 itibarıyla açılacak.

Gökçe konseri ile sona erecek

Gün boyu sürecek etkinlikler, saat 18.00'de Gökçe konseri ile tamamlanacak. Kültürpark ana sahnede yapılacak etkinlik programı şöyle:

13.00 - İzmir Büyükşehir Belediyesi Bando Konseri (Kaskatlı Havuz Kortej)

13.30 - Bilim Tiyatrosu "Çocuk Oyunu"

14.00 - Kukla, Jonglör Gösterisi

15.00 - Sihirbaz Gösterisi

15.40 - İzmir Büyükşehir Belediyesi Renkli Sesler Çocuk Korosu

16.00 - Kukla Gösterisi

16.20 - Jonglör, Sihirbaz Gösterisi

17.00 - Ersin Show

18.00 - Gökçe Konseri

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 23 Nisan programı, çocukların güvenliği ve iyi halini önceleyen bir yaklaşımla planlandı. Etkinlikler, çocukların kendilerini güvende hissedecekleri, birlikte vakit geçirebilecekleri ve dayanışma duygusunu güçlendirebilecekleri bir ortam sunmayı amaçlıyor. Kent genelinde sürdürülen programın önemli bir parçası olan bu buluşma, çocukların bir araya gelerek ortak bir deneyim paylaşmasına imkan tanıyacak.