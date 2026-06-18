İzmir'de 3 Milyar Liralık Alt Yapı Dönüşümü Sürüyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün Dünya Bankası finansmanıyla yürüttüğü yaklaşık 3 milyar liralık yağmur suyu ayrıştırma yatırımları Konak, Bayraklı ve Karabağlar'da sürüyor. Projelerin tamamlanmasıyla kent merkezi taşkınlara karşı daha dirençli, çevreci ve modern bir altyapıya kavuşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, iklim krizinin etkilerine karşı kenti daha dirençli hale getirmek amacıyla yürüttüğü yağmur suyu ayrıştırma yatırımlarına devam ediyor. Dünya Bankası finansmanıyla gerçekleştirilen Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında Konak, Bayraklı ve Karabağlar'da yaklaşık 3 milyar liralık altyapı yatırımı sürdürülüyor. Bayraklı'da Manavkuyu, Konak'ta ise Umurbey ve Karantina bölgelerinde devam eden çalışmalarla yağmur suyu ve atık su hatları birbirinden ayrılıyor. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte İzmir'in merkezinde yıllardır aynı sistem içinde yer alan yağmur suyu ve kanalizasyon hatları büyük ölçüde ayrıştırılmış olacak. Böylece kent, aşırı yağışlara karşı daha dayanıklı bir altyapıya kavuşurken çevresel riskler de azaltılacak.

"TAŞKINLARIN ÖNÜNE GEÇECEK ALTYAPIYI KURUYORUZ"

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, çalışmaların temel amacının artan nüfusun ihtiyaçlarına yanıt verecek güçlü bir kanalizasyon altyapısı oluşturmak ve yağmur suyu ile atık su sistemlerini birbirinden ayırmak olduğunu belirterek, "Yağmur sularını ayrı hatlarla doğrudan denize veya dere yataklarına ulaştırarak kanalizasyon sisteminin üzerindeki yükü azaltıyoruz. Böylece taşkın riskini düşürürken vatandaşlarımızın yaşam konforunu da artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İZMİR'İN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ"

Kent merkezindeki çalışmaların, yoğun altyapı ağlarının bulunduğu bölgelerde yürütüldüğünü belirten Gürkan Erdoğan, ekiplerin büyük bir özveriyle görev yaptığını ifade etti. Erdoğan, "Elektrik, doğal gaz, içme suyu ve haberleşme hatlarının bulunduğu ana arterlerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını en az etkileyecek şekilde planlama yapıyor ve uygulamalarımızı titizlikle gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra devam eden ve kısa süre içinde başlayacak yeni projelerimiz de bulunuyor" dedi. Torbalı, Ödemiş, Kiraz, Tire, Dikili ve Aliağa'da yağmur suyu ayrıştırma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Erdoğan, "Merkez ilçelerimizde yürüttüğümüz bu üç büyük projenin yanı sıra Buca ve Bornova'da ikinci etap yağmur suyu ayrıştırma projelerini de hayata geçireceğiz. Projeler tamamlandıkça İzmir çok daha güçlü ve modern bir altyapıya kavuşacak. Taşkınların, koku problemlerinin ve altyapı kaynaklı sorunların büyük ölçüde önüne geçeceğiz" diye konuştu.

KONAK VE BAYRAKLI'DA BÜYÜK DÖNÜŞÜM

TEFWER kapsamındaki ilk proje Konak'ın Umurbey, Halkapınar, Mersinli ve Çınarlı mahalleleri ile Bayraklı Adalet Mahallesi'nde yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında mevcut birleşik sistem tamamen yenilenerek yağmur suyu ve atık su hatları birbirinden ayrılacak. Ayrıca Ozan Abay Caddesi üzerindeki Piyale Kolektörü modern altyapı sistemiyle yeniden inşa edilecek.

Proje kapsamında 2,4 kilometre yağmur suyu hattı ve 6,6 kilometre atık su hattı imalatı gerçekleştirilecek.

TEFWER'in ikinci ayağında Alsancak Liman Bölgesi ve Ege Mahallesi yer alıyor. Bölgede 8,4 kilometre yağmur suyu hattı, 8 kilometre atık su hattı ve 3 yağmur suyu terfi merkezi inşa edilecek. Toplanan yağmur suları güvenli şekilde denize ulaştırılacak. Yatırım tamamlandığında özellikle liman bölgesinde yıllardır yaşanan su baskınları ve yağış sonrası oluşan su birikintileri önemli ölçüde ortadan kaldırılacak.

BİRLEŞİK SİSTEM DÖNEMİ SONA ERİYOR

Projenin üçüncü ayağında ise Konak ve Karabağlar'ın çok sayıda mahallesi bulunuyor. Karabağlar'ın Bahçelievler ve Bahar mahalleleri ile Konak'ın Akın Simav, Atilla, Çimentepe, Duatepe, Güneşli, Kemal Reis, Kılıç Reis, Murat Reis, Piri Reis, Mithatpaşa, Zafertepe, 1. Kadriye ve 2. Kadriye mahallelerindeki çalışmalar kapsamında 30 kilometre atık su hattı ve 30 kilometre yağmur suyu hattı inşa edilecek.