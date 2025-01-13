İzmir'de 5. Çocuk Filmleri Şenliği Başlıyor - Son Dakika
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İzmir'de 5. Çocuk Filmleri Şenliği Başlıyor

İzmir\'de 5. Çocuk Filmleri Şenliği Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında düzenleyeceği 5. Çocuk Filmleri Şenliği'nde 'Tembeller Ailesi' adlı animasyon filmini ücretsiz olarak 15 ilçede gösterecek.

13.01.2025 10:06  Güncelleme: 10:09
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5. kez düzenlenecek Çocuk Filmleri Şenliği, 19 Ocak-1 Şubat günleri arasında 15 ilçede gerçekleştirilecek.

5. Çocuk Filmleri Şenliği, 19 Ocak-1 Şubat günleri arasında çocuklar için sahne olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek şenlikte, Tembeller Ailesi adlı animasyon film 15 ilçede ücretsiz gösterilecek. Tania Vincent ve Ricard Cusso yönetmenliğindeki 2024 yapımı film, Türkçe dublajlı olarak ekrana yansıyacak.

15 ilçede ücrestiz gösterilcek

Tembeller Ailesi filmi 19 Ocak Pazar günü Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'nde 14.00'te, 20 Ocak Pazartesi günü Aliağa Kültür Merkezi'nde 14.00'te, 21 Ocak Salı günü Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi Büyük Salon'da 14.00'te, 22 Ocak Çarşamba günü Bayraklı Osman Gazi Konferans Salonu'nda 16.00'da, 23 Ocak Perşembe günü Gaziemir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 14.00'te ve Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Sanat Merkezi'nde 16.00'da, 24 Ocak Cuma günü Kemalpaşa Belediyesi Dere Kültür Merkezi'nde 14.00'te ve Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda 16.00'da, 26 Ocak Pazar günü Urla Atatürk Kültür Merkezi'nde 14.00'te, 27 Ocak Pazartesi günü Tire Belediyesi Kültür Salonu'nda 14.00'te, 28 Ocak Salı günü Kiraz Belediyesi Düğün Salonu'nda 14.00'te, 29 Ocak Çarşamba günü Karabağlar Bozyaka Kültür Merkezi'nde 14.00'te, 30 Ocak Perşembe günü Beydağ Belediyesi Kültür Merkezi'nde 14.00'te, 31 Ocak Cuma günü Dikili Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde 14.00'te, 1 Şubat Cumartesi günü ise Kınık Öğretmenevi Konferans Salonu'nda yine 14.00'te gösterilecek.

Tembeller Ailesi

Tembeller Ailesi filminin konusu ise şöyle: Şiddetli bir fırtına, enerjik tembel hayvan Laura ve sıra dışı ailesinin evini kasıp kavurur. Bunun üzerine aile, büyük şehre sığınır. Eski yemek kamyonlarında yaptıkları leziz aile yemekleriyle başarı yakalamayı umarlar. Fakat harika yemekleri, zor durumdaki fast food restoranını yeniden canlandırmak isteyen kurnaz çita Dotti Pace'in dikkatini çeker.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 5. Çocuk Filmleri Şenliği Başlıyor - Son Dakika

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