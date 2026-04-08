İzmir'de 8 Nisan 2026'da Planlı Elektrik Kesintileri

08.04.2026 10:00
Gediz Elektrik, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü İzmir'in birçok ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulayacak. Kesintiler, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Çeşme, Dikili, Foça, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde belirli saatlerde gerçekleşecek.

Gediz Elektrik'in açıklamasına göre, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü İzmir'de birçok ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiler, Bayraklı'da Osmangazi Mahallesi'nde 10:00-12:00, Bergama'da İncecikler Mahallesi'nde 11:00-17:00, Bornova'da Eğridere ve Çamiçi Mahalleleri'nde 09:00-17:00, Gökdere Mahallesi'nde 09:30-15:30 saatlerinde uygulanacak.

Buca'da Yıldızlar Mahallesi'nde 09:00-17:00, Karacaağaç Mahallesi'nde 15:00-17:00, Çeşme'de Reisdere Mahallesi'nde 10:00-13:00, Alaçatı Mahallesi'nde 09:00-16:59 saatlerinde kesinti olacak. Dikili'de Esentepe, Katıralanı, Merdivenli, Uzunburun ve Demirtaş Mahalleleri'nde 10:00-13:00, Foça'da Yenibağarası Mahallesi'nde 10:00-16:00 saatlerinde kesinti yapılacak.

Karabağlar'da Maliyeciler Mahallesi'nde 09:00-14:00, Karşıyaka'da Şemikler ve Demirköprü Mahalleleri'nde 09:00-15:00, Bahriye Üçok Mahallesi'nde 10:00-16:00 saatlerinde kesinti uygulanacak. Kemalpaşa'da Ören Egemen, Yiğitler ve Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahalleleri'nde 09:00-13:00, Kiraz'da Ören Mahallesi'nde 09:00-17:00 saatlerinde kesinti olacak.

Menderes'te Ahmetbeyli ve Çile Mahalleleri'nde 09:00-17:00, Oğlananası Atatürk Mahallesi'nde 15:00-17:00, Menemen'de Çukurköy Mahallesi'nde 10:01-16:00, Turgutlar Mahallesi'nde 14:00-17:00 saatlerinde kesinti yapılacak. Ödemiş'te Birgi, Karadoğan, Köseler, Ortaköy, Üzümlü, Tosunlar, Dereuzunyer, Bebekler, Demircili Çamyayla, Suçıktı Mahalleleri'nde 09:00-17:00, Türkmen Mahallesi'nde 10:30-14:30, Süleyman Demirel Mahallesi'nde 09:00-15:00, Umurbey Mahallesi'nde 12:00-13:30 saatlerinde kesinti uygulanacak.

Tire'de Çobanköy, Eğridere, Yenişehir ve Saruhanlı Osmancık Mahalleleri'nde 09:00-17:00, Torbalı'da Ahmetli ve Özbey Yeniköy Mahalleleri'nde 10:00-14:00, Demirci, Yoğurtçular, Yeşilköy ve Fevzi Çakmak Mahalleleri'nde 15:00-17:00, Yedi Eylül, Ertuğrul ve Alpkent Mahalleleri'nde 12:00-14:00 saatlerinde kesinti olacak. Urla'da Zeytineli Mahallesi'nde 10:00-16:00, M. Fevzi Çakmak ve Kalabak Mahalleleri'nde 09:00-15:00, Kalabak Mahallesi'nde 09:30-15:30 saatlerinde kesinti yapılacak.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

