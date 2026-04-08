İzmir'de 8 Nisan 2026'da Planlı Elektrik Kesintileri

Gediz Elektrik'in açıklamasına göre, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü İzmir'de birçok ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiler, Bayraklı'da Osmangazi Mahallesi'nde 10:00-12:00, Bergama'da İncecikler Mahallesi'nde 11:00-17:00, Bornova'da Eğridere ve Çamiçi Mahalleleri'nde 09:00-17:00, Gökdere Mahallesi'nde 09:30-15:30 saatlerinde uygulanacak.

Buca'da Yıldızlar Mahallesi'nde 09:00-17:00, Karacaağaç Mahallesi'nde 15:00-17:00, Çeşme'de Reisdere Mahallesi'nde 10:00-13:00, Alaçatı Mahallesi'nde 09:00-16:59 saatlerinde kesinti olacak. Dikili'de Esentepe, Katıralanı, Merdivenli, Uzunburun ve Demirtaş Mahalleleri'nde 10:00-13:00, Foça'da Yenibağarası Mahallesi'nde 10:00-16:00 saatlerinde kesinti yapılacak.

Karabağlar'da Maliyeciler Mahallesi'nde 09:00-14:00, Karşıyaka'da Şemikler ve Demirköprü Mahalleleri'nde 09:00-15:00, Bahriye Üçok Mahallesi'nde 10:00-16:00 saatlerinde kesinti uygulanacak. Kemalpaşa'da Ören Egemen, Yiğitler ve Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahalleleri'nde 09:00-13:00, Kiraz'da Ören Mahallesi'nde 09:00-17:00 saatlerinde kesinti olacak.

Menderes'te Ahmetbeyli ve Çile Mahalleleri'nde 09:00-17:00, Oğlananası Atatürk Mahallesi'nde 15:00-17:00, Menemen'de Çukurköy Mahallesi'nde 10:01-16:00, Turgutlar Mahallesi'nde 14:00-17:00 saatlerinde kesinti yapılacak. Ödemiş'te Birgi, Karadoğan, Köseler, Ortaköy, Üzümlü, Tosunlar, Dereuzunyer, Bebekler, Demircili Çamyayla, Suçıktı Mahalleleri'nde 09:00-17:00, Türkmen Mahallesi'nde 10:30-14:30, Süleyman Demirel Mahallesi'nde 09:00-15:00, Umurbey Mahallesi'nde 12:00-13:30 saatlerinde kesinti uygulanacak.

Tire'de Çobanköy, Eğridere, Yenişehir ve Saruhanlı Osmancık Mahalleleri'nde 09:00-17:00, Torbalı'da Ahmetli ve Özbey Yeniköy Mahalleleri'nde 10:00-14:00, Demirci, Yoğurtçular, Yeşilköy ve Fevzi Çakmak Mahalleleri'nde 15:00-17:00, Yedi Eylül, Ertuğrul ve Alpkent Mahalleleri'nde 12:00-14:00 saatlerinde kesinti olacak. Urla'da Zeytineli Mahallesi'nde 10:00-16:00, M. Fevzi Çakmak ve Kalabak Mahalleleri'nde 09:00-15:00, Kalabak Mahallesi'nde 09:30-15:30 saatlerinde kesinti yapılacak.