İzmir'de Aassm'nin Mart Ayı Programı Açıklandı

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), mart ayında önemli etkinliklere ev sahipliği yapacak. "İzmir'de Japon Sakura Esintisi" kapsamında konser ve sergiler olacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü'nde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konser verecek. 32. İzmir Avrupa Caz Festivali konserlerinde birbirinden değerli sanatçılar İzmirlilerle buluşacak. Kaan Tangöze ve Cem Adrian ise performansları ile İzmirlilere unutulmaz müzik ziyafeti verecek.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, her ay olduğu gibi bu ay da pek çok kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak. Japonya İzmir Kültürler Arası Dostluk Derneği (JİKAD) ve Japonya İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle İzmir'de düzenlenen "İzmir'de Japon Sakura Esintisi" kapsamında konserler ve sergiler olacak. İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) 32. İzmir Avrupa Caz Festivali'nin bazı konserleri de AASSM'de olacak. Mart ayı programında, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konserlerinin yanı sıra Kaan Tangöze solo konseri ve Cem Adrian konseri de var.

İzmir'de Japon Sakura esintisi

JİKAD ve Japonya İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle düzenlenen "İzmir'de Japon Sakura Esintisi" kapsamında 1 Mart Cumartesi akşamı saat 20.30'da AASSM'de ücretsiz katılımlı piyano ve saksafon konseri olacak. Konserde, Avrupa'da faaliyetlerini sürdüren Japon müzisyenler Sumika Tsujimoto ve Kotoko Matsuda ile Japonya esintisi hissedilecek. 2 Mart Pazar günü saat 16.30'da ise Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek Koto Konseri ve Nihonbuyo Dansı Gösterisi'ne katılım ücretsiz olacak. Japonya'nın binlerce yıllık müzik ve dans geleneği, Koto Sanatçısı Atsuko Suetomi ve Nihonbuyo Dansçısı Rokufumi Izumi'nin büyüleyici performansıyla İzmir'e taşınıyor. Bin 800 yıllık köklü bir geçmişe sahip Koto'nun eşsiz tınıları ruhu dinlendirirken, Nihonbuyo zarif ve anlam yüklü hareketleriyle izleyicilere görsel bir şölen sunulacak. Japon Sanat Merkezi Sumi-e Grubu Sergisi ise 28 Şubat- 4 Mart tarihleri arasında hafta içi ve cumartesi 09.30-17.30, pazar 12.00-17.00 saatleri arasında Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi Üst Kat Batı Galesi bölümünde ücretsiz ziyaret edilecek.

İzmir Avrupa Caz Festivali konserleri AASSM'de

AASSM, 5-24 Mart tarihleri arasında İKSEV 32. İzmir Avrupa Caz Festivali'nin bazı programlarına ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda açılış konseri 5 Mart Çarşamba günü Büyük Salon'da saat 20.30'da yapılacak. Crossing Bosporus Trio'da Burhan Öçal, Heiri Känzig ve Alex Wilson yer alacak. 7 Mart Cuma günü saat 20.30'da ise Küçük Salon'da Un Poco Loco Trio konseri var. Fidel Fourneyron, Geoffroy Gesser, Sébastian Béliah, konserde İzmirlilerle buluşacak. Athina Kontou, Luise Volkmann, Dominik Mahnig ve Lucas Leidinger'den oluşan Athina Kontou & Mother konseri ise 14 Mart Cuma günü saat 20.30'da Küçük Salon'da olacak. Florian Arbenz, Nelson Veras ve Hermon Mehari'den oluşan Arbenz & Mehari & Veras konseri de 17 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da gerçekleştirilecek. Paolo Damiani, Elena Paparusso ve Antonio Jasevoli'den oluşan Paolo Damaini Last Land Band konseri 24 Mart Pazartesi saat 20.30'da Büyük Salon'da düzenlenecek.

Kadınlar Günü konseri ve Kaan Tangöze'den solo konser

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 7 Mart Cuma günü Büyük Salon'da saat 20.00'de İzmir Devlet Senfoni Orkestrası bir konser verecek. Antonio Pirolli şefliğinde düzenlenecek konserin solisti ise Hyesang Park olacak. 9 Mart'ta Duman grubunun solisti ve gitaristi Kaan Tangöze, solo konser verecek. Sevilen şarkılarıyla İzmirlilerle buluşacak Tangöze, Büyük Salon'da saat 20.30'da sahneye çıkacak.

"Duende" Erdem Sökmen & Nağme Yarkın Konseri

AASSM Oda Müziği konserleri serisi 12 Mart Çarşamba günü saat 20.30'da Küçük Salon'da "Duende" Erdem Sökmen & Nağme Yarkın Konseri ile devam edecek.

Çoksesli Kadınlar Korosu konseri

14 Mart Cuma günü saat 20.00'de Büyük Salon'da İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın Polonya– Türkiye Dostluk Konseri olacak. Michal Nesterowicz şefliğindeki konserin solisti ise Gökhan Aybulus. 16 Mart Pazar günü saat 19.00'da ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Kadınlar Korosu Konseri Büyük Salon'da ücretsiz olacak. 18 Mart Salı günü saat 20.30'da Büyük Salon'da Phaeton Piano Trio Konseri var. Friedemannn Eichhorn kemanda, Peter Hörr çelloda ve Florian Uhlig piyanoda yer alacak. Olten Filarmoni Orkestrası Konseri ise 19 Mart Çarşamba günü saat 20.30'da Büyük Salon'da düzenlenecek. Cem Mansur şefliğindeki konserde solist ise Julien Beaudiment olacak.

Çanakkale şehitleri anılacak

20 Mart Perşembe günü saat 20.30'da Büyük Salon'da Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası (AASSO), şef Elaine Kelly ve solist Kartal Karagedik ile konser verecek. 20 Mart günü Küçük Salon'da ise Zeynep Duru Güleç Arp Resitali– Ekinoks konseri var. Saat 20.30'da düzenlenecek konser ücretsiz izlenebilecek. 21 Mart Cuma günü saat 20.00'de Büyük Salon'da İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri olacak. Rengim Gökmen şefliğinde düzenlenecek anma konserinde solist Burcu Hancı olacak.

Cem Adrian AASSM'de

22 Mart Cumartesi günü, ücretsiz Sultans Of The Horn Konseri Küçük Salon'da saat 20.30'da yapılacak. Cem Adrian Konseri ise 23 Mart Pazar günü saat 21.00'de Büyük Salon'da olacak. Olten Filarmoni Pop Orkestrası Konseri, 26 Mart Çarşamba günü saat 20.30'da Büyük Salon'da gerçekleştirilecek. Trio Vecando Konseri, 27 Mart Perşembe günü saat 20.30'da Büyük Salon'da düzenlenecek. Veriko Tchumburidze kemanda, Dorukhan Doruk çelloda ve Can Çakmur ise piyanoda yer alacak. Mart ayının son konseri ise 28 Mart Cuma günü saat 20.00'de Büyük Salon'da düzenlenecek İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Konseri olacak. Holly Choe şefliğinde yapılacak konserde solist Johannes Moser.

Martta sergi bolluğu

AASM, mart ayında çok sayıda sergiye daha ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda 11 Şubat'ta başlayarak 16 Mart'a kadar sürecek 20. Yıla Özel Geçmişten Bugüne Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri Sergisi Üst Kat Galerileri bölümünde olacak. Sergi, hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu 11.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. 24 Şubat'ta başlayarak 30 Mart'a kadar sürecek Mira Licen - Sadece Sevgi Yaratır Resim Sergisi ise Giriş Kat Galeriler bölümünde olacak. Sergi, hafta içi ve cumartesi 09.30-17.30, pazar 12.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. 5-20 Mart tarihleri arasında ise İKSEV 32. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında 22. Caz Afiş Yarışması Sergisi Alt Kat Galeri bölümünde yer alacak. 7-30 Mart tarihleri arasında ise Canan Maktal Resim Sergisi Üst Kat Batı Galeri bölümünde ziyaret edilebilecek. Tüm sergiler ücretsiz olacak.