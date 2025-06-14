İzmir'de Balkon ve Bahçe Bitkileri Festivali Başladı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ilkini düzenlediği İzmir Balkon ve Bahçe Bitkileri Festivali başladı. Üretici ile tüketiciyi buluşturan festivalde yurttaşlara 25 bin sebze fidesi de ücretsiz dağıtıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi balkon bahçeciliği ve kentsel tarımı yaygınlaştırmak için düzenlediği 1. İzmir Balkon ve Bahçe Bitkileri Festivali Kültürpark'ta başladı.

Festivalin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı temsilen katılan Belediye Meclisi Üyesi Elvin Sönmez Güler, festivaldeki temel hedefin üreticileri halkla buluşturmak ailelerin de keyifli bir hafta sonu geçirmelerini sağlamak olduğunu vurguladı.

Güler, "Toprakla teması olmayan herkesin, özellikle apartmanlarda büyüyen çocuklarımız için balkonlarda, teraslarda, pencere önlerinde küçük tarım alanları oluşturmasına olanak sağlamaya vesile olmak istiyoruz. Kendi gıdamızı kendimizin üretmesinin verdiği keyfi yaşayıp, çocuklarımıza bu süreci deneyimleyerek öğretmiş de olacağız. Biz İzmir'de üretimin, emeğin ve doğa ile uyumun değerini çok iyi biliyoruz" dedi.

Kent içinde tarımı teşvik ederek, balkon bahçeciliğini bir yaşam kültürü haline dönüştürmek istediklerini, bu festivalin de bu vizyonun en somut adımlarından biri olacağını aktaran Güler, şunları söyledi:

"Festivalde çiçeklerle birlikte üreticilerimizin emeğine verdiğimiz değer de büyüyecek. Üretici ile tüketici arasındaki mesafeyi kısaltıyor, daha ekonomik ve sürdürülebilir bir alışveriş modeli oluşturmayı hedefliyoruz. İzmir'in bacasız sanayisi süs bitkileri üretim sektörünün, istihdam ve gelir potansiyelini daha da büyüterek, bu sektörü şehrimizin kalkınmasında lokomotif yapmayı hedefliyoruz. Bunun için de üreticilerimizi elimizden geldiğince destekliyoruz. Sektöre önemli katkılar sunuyoruz."

"Tarımın sürekliliğinin sağlanması son derece önemli"

Ödemiş Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Nallı da tarımın insanlık tarihi boyunca en önemli geçim kaynağı olduğuna işaret ederek, "Tarım sektöründeki belirsizliklerin ve risklerin fazla olması, üretici ve yatırımcıların endişelenmesine neden oluyor. Bu da gelişmenin ilk ayağının tarımsal faaliyetleri azaltmak olduğu yönünde yanlış bir düşüncenin gelişmesine neden oluyor. Bu endişeler bölgesel olarak hazırlanacak doğru tarım politikaları sayesinde giderilebilir. Aslında tarım hem bugünün hem de geleceğin vazgeçilmez sektörlerinden biri. Özellikle iklim krizinden dolayı tarımın sürekliliğinin sağlanması son derece önemli" diye konuştu.

"Birlikte üretmenin ve büyümenin mümkün olduğunu gösteriyoruz"

Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (Bayçikoop) Başkanı Kadir İrdem de festivalin üreticinin emeğini görünür kılan, doğa ile iç içe yaşamayı teşvik eden ve yerel kalkınmayı sağlayan kıymetli bir buluşma olduğunu söyledi. İrdem, "Her bir üyemiz evlerinin balkonlarında, seralarında, bahçelerinde sadece bitki değil, umut da büyütmekte. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'a şükranlarımı sunuyorum. Büyükşehirin tarıma, üreticiye ve kooperatifleşmeye verdiği destek, bizlerin ayakta kalmasını, büyümesini ve bugün buralara gelmesini sağladı" dedi.

Üreticiler festivalden memnun

Üreticilerden Ebru Özdemir festivalin İzmir açısından önemli kazanımlar sağlayacağını ifade ederek, "Bayındır'dan geliyoruz. Halkın oraya gelmesi çok da kolay olmuyor. O nedenle ürünlerimizi burada sergilemek bizim için çok avantajlı. Bu yıl küresel ısınmadan dolayı daha az su isteyen kaktüs, çalı bitkileri gibi bitkileri tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Üretici Hamza Coşkuner de tüketiciye kaktüs almalarını tavsiye ederek, "Kaktüs her yönden güzel bir bitki. Hem bakımı kolay hem de zarif. Siz bakmasanız da o sizi mutlu edebiliyor. Ama diğerlerini bir gün sulamadığınızda kuruyor" dedi.

Bayındır'dan gelen üretici Mehmet Zeytin de böyle bir festivalin hem üreticiler hem de yurttaşlar için çok önemli olduğunu söyledi.

Festivalde 25 bin sebze fidesi yurttaşlara ücretsiz dağıtıldı. Yarın sona erecek festival 10.00-23.00 saatleri arası açık olacak.