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İzmir'de "Batı Azerbaycan'a Dönüş Forumu" düzenlendi

İzmir\'de "Batı Azerbaycan\'a Dönüş Forumu" düzenlendi

İzmir'de Türk ve Azerbaycanlı yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen 'Batı Azerbaycan'a Dönüş Forumu'nda, Azerbaycan topraklarının 30 yıl işgal altında kaldığı vurgulandı. Forumda, Batı Azerbaycan'ın kanayan yaraları ve geri alınması mücadelesi de ele alındı. Ayrıca, 'Batı Azerbaycan'a Dönüşün Türkiye ve Azerbaycan Medyasına Yansımaları' konulu bir panel düzenlendi.

31.05.2024 18:10
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İzmir'de Türk ve Azerbaycanlı yetkililerin katılımıyla "Batı Azerbaycan'a Dönüş Forumu" gerçekleştirildi.

Azerbaycan Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Destek Ajansı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu (TADEF) ve Türkiye İnternet Medya Birliği (TİMBİR) işbirliğinde İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen foruma Türkiye ve Azerbaycan'dan gazeteciler ve yetkililer katıldı.

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyon Başkanvekili Parviz Mammadzade, Azerbaycan topraklarının 30 yıl işgal altında kaldığını anımsatarak, "Batı Azerbaycan demek kimsenin toprağında gözümüz olduğu anlamına gelmez. Oradan göç etmiş, mecburi sürgün edilmiş insanlarımızın duygularını göstermek istiyoruz. Bu forumların, toplantıların faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.

İzmir Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Eşref Tuna da Batı Azerbaycan'ın kanayan yaraları olduğunu, geri alınması mücadelesinde yıllar içinde yüzlerce şehit verildiğini aktardı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel de böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyet dile getirerek Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Yüksel, "Azerbaycan ve Türkiye arasında ortak tarih, kültür, müzik, mirasımız var. İki bedende bir candır Türkiye ve Azerbaycan. Tek devlet iki millet söylemleriyle hareket ediyoruz. Bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. Bu bir ve beraberlikten kasıt vatanlarımızın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğümüzün korunması demek." diye konuştu.

Proje başkanı ve Karabağ Gazisi Nahid Canbakışlı da maksatlarının Batı Azerbaycan'da yaşananları tüm Türkiye'ye duyurmak olduğunu belirtti.

Batı Azerbaycan'ın nesiller boyunca kendilerine ev sahipliği yaptığını bildiren Canbakışlı, "Zaman geldi Azerbaycan toprakları birer birer bizim elimizden alındı. Bölgede olmayan bir devlet yaratıldı. Bu da Ermenistan devletiydi. 1915, 1918, 1920 ve 1923 hatta 1988'e kadar orada yaşayan Azerbaycan Türklerine karşı devamlı operasyonlar yapıldı. Orada katliamlar yapıldı. Zorla göçe mecbur edildiler. 500 bin insan mecburen o toprakları boşalttı." diye konuştu.

Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Başkanvekili Rıfat Sait ise enformasyonun önemine dikkat çekerek, "İsrail bugün katliam yaparken hala Hamas konuşuluyor. Yani Filistin'in saldırgan olduğunu söylüyorlar. Ancak bütün dünyanın gözü önünde İsrail vahşeti var. Bunu anlatmak lazım. Enformasyon dediğimiz bu. Bunlar dezenformasyon yapıyorlar. " diye konuştu.

Forum kapsamında ayrıca "Batı Azerbaycan'a Dönüşün Türkiye ve Azerbaycan Medyasına Yansımaları" konulu panel de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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