İzmir\'de Bıçaklı Kavga: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan belediye işçisi Şenol Tayran (45), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayda 1 kişinin de yaralanırken, cinayetle ilgili 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Konak ilçesi Basmane semtindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde işçi olarak çalıştığı öğrenilen Şenol Tayran ile D.T. ve bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Tayran ve D.T. vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Şenol Tayran, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı D.T.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, cinayetle bağlantısı olduğu belirlenen 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.