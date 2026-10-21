İzmir'de Buca Onat Tüneli'nde riskli 108 yapıdan 55'i için uzlaşma sağlandı - Son Dakika
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İzmir'de Buca Onat Tüneli'nde riskli 108 yapıdan 55'i için uzlaşma sağlandı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca Onat Tüneli Projesi'nde riskli 108 yapıdan 55'i için hak sahipleriyle uzlaşma sağlandı, 26 yapı yıkıldı. Proje tamamlanınca Buca ile Bornova arasındaki ulaşımın 10 dakikaya inmesi hedefleniyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen ve Türkiye'nin belediye kaynaklarıyla inşa edilen en uzun karayolu tüneli olması hedeflenen Buca Onat Tüneli Projesi kapsamında, risk taşıdığı belirlenen 108 yapıdan 55'i için hak sahipleriyle uzlaşma sağlandı, 26 yapının yıkımı tamamlandı. Projenin tamamlanmasıyla Buca ile Bornova arasındaki ulaşım süresinin 10 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile Bornova'yı "kesintisiz" birbirine bağlayarak kent trafiğini rahatlatması hedeflenen Buca Onat Tüneli Projesi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Tünelin etkileşim alanında kalan ve yapılan incelemeler sonucunda hasarlı olduğu belirlenerek yıkımına karar verilen yapılarla ilgili işlemler de devam ediyor. Bu kapsamda Konak ilçesinin Mehmet Akif, Saygı, Atamer, Çınartepe ve Millet mahallelerinde bulunan 108 yapının can ve mal güvenliği açısından risk taşıdığı tespit edildi. Bu yapılardan 55'i için hak sahipleriyle uzlaşmaya varıldı. Uzlaşmalar, yapıların İzmir Büyükşehir Belediyesi Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenen bedeller üzerinden satın alınması veya kat karşılığı devredilmesi seçenekleri üzerinden gerçekleştirildi. Uzlaşı sağlanan yapılardan 26'sı, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerekli güvenlik önlemleri alınarak yıkıldı.

YAPILAR DÜZENLİ OLARAK İNCELENİYOR

Buca Onat Tüneli'nin etkileşim alanında ve çevresinde bulunan yapıların hasar durumları, bölgede yaşayan yurttaşların talepleri doğrultusunda yapılan incelemelerle belirleniyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda, ilgili daire başkanlıklarınca görevlendirilen teknik personel bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tehlikeli Yapı Değerlendirme Komisyonu görevlileri, bölgede her hafta gözlemsel incelemeler gerçekleştiriyor. Ayrıca zemindeki hareketlerin ve yapıların yatay ve düşey yöndeki yer değiştirmelerinin belirlenmesi amacıyla Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından aletsel ölçümler yapılıyor.

Gözlemsel incelemeler ve aletsel ölçümlerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alınıyor ve yıkım işlemleri gerçekleştiriliyor. Bölgede riskli olduğu belirlenen yapıların yıkımına yönelik çalışmalar devam ediyor.

ONAT TÜNELİ İLE ULAŞIM 10 DAKİKAYA İNECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Buca Onat Tüneli tamamlandığında, Buca ile Bornova arasındaki ulaşım süresinin 10 dakikaya düşmesi hedefleniyor. Transit geçiş olanağı sağlayacak proje, kent trafiğinin rahatlamasına önemli katkıda bulunacak.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje, Konak Tüneli'nden başlayarak otogar viyadüklerinde son bulacak. Konak Tüneli ve Homeros Bulvarı üzerinden Buca Onat Tüneli'ne bağlanarak otogar ve Bornova'ya daha kısa sürede ulaşılabilecek.

Yaklaşık 14 kilometrelik ulaşım güzergahını 8,3 kilometreye düşürecek projenin en önemli etaplarından biri olan Buca Onat Tüneli, 2,5 kilometre uzunluğunda, 7,5 metre yüksekliğinde ve 10,6 metre genişliğinde olacak. Tünel kazılarının tamamlandığı bölümlerde nihai kaplama çalışmaları sürerken son etap bağlantı yolunun yapımı için de hazırlıklar devam ediyor.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İzmir'de Buca Onat Tüneli'nde riskli 108 yapıdan 55'i için uzlaşma sağlandı - Son Dakika
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