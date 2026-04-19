İzmir\'de Bulgar Seçmenlerin Yoğun Katılımı

İzmir'de çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki genel seçim için kurulan sandıklarda oy kullandı.

Kentte yaşayan ve Bulgaristan vatandaşlığı bulunan seçmenler için Bornova, Menderes, Gaziemir ve Buca ilçelerinde 4 sandık kuruldu.

Seçmenlerin yoğun katılım gösterdiği Bornova Mesleki Eğitim Merkezi'nin önünde oy verme işlemi sırasında uzun kuyruklar oluştu. İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği yetkilileri, seçmenlere işlemlerinde yardımcı oldu.

Oy kullanma işlemi saat 20.00'ye kadar devam edecek.

"Sandık sınırlamasını kaldırmalarını umuyoruz"

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkanı Abdurrahim Nursoy, AA muhabirine Bulgaristan'da son 5 yılda 8'inci kez genel seçime gidildiğini söyledi.

Bulgaristan'ı daha ileriye taşıyacak istikrarlı hükümetin kurulmasını umduklarını ifade eden Nursoy, oy kullanma işlemlerinde sandık sınırlamasının düzenlenmesini ve mağduriyetlerin önlenmesini istediklerini belirtti.

Nursoy, Bulgaristan'da kabul edilen düzenlemeyle Avrupa Birliği (AB) haricindeki ülkelerde diplomatik ve konsolosluk temsilcilikleri dışında açılabilecek sandık sayısının 20 ile sınırlandırıldığına dikkati çekerek, "20 sandıkla sınırlandırıldığı için okul içinde çok yoğun bir kalabalık var. İnsanlar, oy kullanmak, demokratik haklarını korumak için geldiler. Sadece Bornova'da 10 bin 560 kayıtlı çifte vatandaşımız var. Sandık sınırlamasını kaldırmalarını umuyoruz ve bekliyoruz." dedi.

BAL-GÖÇ Bornova Şube Başkanı Nihat Yağbasan da yoğunluğun artarak devam ettiğini söyledi.

Seçmenlerden Naciye Demirci de daha çok sandığın kurulmasını talep ederek, "Yoğunluk var, yaşlımız var. Beyim yakın olsaydı gelebilirdi ama gelemedi. Fazla yürüyemiyor. Biz orayı seviyoruz. Orada doğduk, haklarımızı istiyoruz." diye konuştu.