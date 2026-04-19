İzmir'de Bulgar Seçmenlerin Yoğun Katılımı
İzmir'de Bulgar Seçmenlerin Yoğun Katılımı

19.04.2026 12:51
İzmir'de çifte vatandaşlar, Bulgaristan genel seçimleri için oy kullandı; uzun kuyruklar oluştu.

İzmir'de çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki genel seçim için kurulan sandıklarda oy kullandı.

Kentte yaşayan ve Bulgaristan vatandaşlığı bulunan seçmenler için Bornova, Menderes, Gaziemir ve Buca ilçelerinde 4 sandık kuruldu.

Seçmenlerin yoğun katılım gösterdiği Bornova Mesleki Eğitim Merkezi'nin önünde oy verme işlemi sırasında uzun kuyruklar oluştu. İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği yetkilileri, seçmenlere işlemlerinde yardımcı oldu.

Oy kullanma işlemi saat 20.00'ye kadar devam edecek.

"Sandık sınırlamasını kaldırmalarını umuyoruz"

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkanı Abdurrahim Nursoy, AA muhabirine Bulgaristan'da son 5 yılda 8'inci kez genel seçime gidildiğini söyledi.

Bulgaristan'ı daha ileriye taşıyacak istikrarlı hükümetin kurulmasını umduklarını ifade eden Nursoy, oy kullanma işlemlerinde sandık sınırlamasının düzenlenmesini ve mağduriyetlerin önlenmesini istediklerini belirtti.

Nursoy, Bulgaristan'da kabul edilen düzenlemeyle Avrupa Birliği (AB) haricindeki ülkelerde diplomatik ve konsolosluk temsilcilikleri dışında açılabilecek sandık sayısının 20 ile sınırlandırıldığına dikkati çekerek, "20 sandıkla sınırlandırıldığı için okul içinde çok yoğun bir kalabalık var. İnsanlar, oy kullanmak, demokratik haklarını korumak için geldiler. Sadece Bornova'da 10 bin 560 kayıtlı çifte vatandaşımız var. Sandık sınırlamasını kaldırmalarını umuyoruz ve bekliyoruz." dedi.

BAL-GÖÇ Bornova Şube Başkanı Nihat Yağbasan da yoğunluğun artarak devam ettiğini söyledi.

Seçmenlerden Naciye Demirci de daha çok sandığın kurulmasını talep ederek, "Yoğunluk var, yaşlımız var. Beyim yakın olsaydı gelebilirdi ama gelemedi. Fazla yürüyemiyor. Biz orayı seviyoruz. Orada doğduk, haklarımızı istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı

12:54
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı Sahnelerini bile sildiler
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı! Sahnelerini bile sildiler
12:09
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
11:51
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
11:42
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
10:26
Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni iddiası ABB’den jet açıklama geldi
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi
10:04
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya’da saklamış
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış
