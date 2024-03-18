İzmir\'de Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi töreni düzenlendi

İzmir'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, Çanakkale Zaferi'nin şanlı Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biri olduğu belirterek, Anadolu'da var oluşunun tescilinin Çanakkale'de yattığını kaydetti.
Elban, Çanakkale Savaşı'nda yeni cumhuriyetin liderinin de doğduğunu dile getirerek, "Çanakkale yeni cumhuriyetimizin askeri, mülkiyi, siyasi, teknik tüm kadrolarının da doğduğu yerdir. Bana göre Türkiye Cumhuriyeti'nin müjdecisi, bu milletin ilelebet tarih sahnesinde kalacağını müjdeleyen zaferin adıdır Çanakkale." diye konuştu.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin konuşmasının ardından Çanakkale Şehitliği'nden getirilen toprak ve Türk bayrağı, öğrenciler tarafından Vali Elban'a teslim edildi.
Anma töreni öğrencilerin Çanakkale Savaşı'nı anlattığı tiyatro gösterisiyle sona erdi.
Programa İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Aydın, DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Ak, siyasi parti temsilcileri de katıldı.
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