İzmir'de Cinayet Davasında Mütalaa Açıklandı - Son Dakika
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İzmir'de Cinayet Davasında Mütalaa Açıklandı

İzmir\'de Cinayet Davasında Mütalaa Açıklandı
14.07.2026 18:11
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Mehmet Akgül'ün cinayetinde iki sanık ağırlaştırılmış müebbet, eşi için beraat talep edildi.

İZMİR'de ayakkabı toptancısı olan ve inşaat işiyle uğraşan Mehmet Akgül'ün (49) kamyonetinde öldürülmesi ile ilgili davada, mütalaa açıklandı. Savcı, tutuklu sanıklar Rojhat Kızılban (36) ve Gültekin Uslu (46) hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, maktulün eşi Anıl Akgül (44) için ise beraat talep etti.

Olay, 10 Nisan 2024'te Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Bayramı'nın ilk günü saat 07.00 sıralarında, ayakkabı toptancılığı ve inşaat işiyle uğraşan Mehmet Akgül, kamyonetinin direksiyonu başında hareketsiz bulundu. Aracın sol camının kırık olduğu ve başından tabancayla vurulduğu anlaşılan evli ve 1 çocuk babası Akgül, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı. 4'ü kız, 10 kardeş olan Mehmet Akgül'ün, kardeşlerinin 33 yıldır İngiltere'de çalıştığı, gelirlerini Türkiye'ye kendisine gönderdiği belirtildi. Akgül'ün birikimlerle Türkiye'de ayakkabı üretim ve inşaat işiyle uğraştığı, iddiaya göre, aldatıldığını öğrenince olaydan 20 gün önce boşanacağını eşine ilettiği belirtildi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis, Mehmet Akgül'ün dükkanı ve evinin bulunduğu sokakta öldürüldüğünü belirledi. Bölgedeki 30'dan fazla güvenlik kamerasının onlarca saatlik görüntülerini izleyen ekipler, Akgül'ün kamyonetle saat 05.00 sıralarında mahalleye girdiğini tespit etti. Mehmet Akgül'ün mahalleye giriş ve olay yerinde bulunduğu saatler arasındaki görüntülerden, mahalleye giren otomobildeki, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu üzerinde yoğunlaşıldı ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Çelişkili tavırlar sergileyen Anıl Akgül de gözaltına alındı.

EŞİ DE GÖZALTINDA

Kızılban ve Uslu, poliste suçlamaları kabul etmezken; Anıl Akgül cinayeti itiraf etti. Akgül, ifadesinde; eşi Mehmet Akgül'ün kendisiyle ilgilenmediğini, Rojhat Kızılban ile bu süreçte gönül ilişkisinin başladığını, cinayeti Kızılban'ın 500 bin TL karşılığında tetikçi olarak tuttuğu Gültekin Uslu'ya işlettiğini söyledi. Uslu'ya anlaşılan paranın ödenmediği de öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu tutuklandı, Anıl Akgül ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın yeni değerlendirmeleri sonucu Akgül, bir sonraki gün tekrar gözaltına alınıp tutuklandı.

3 SANIK HAKKINDA DAVA AÇILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Anıl Akgül hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Gültekin Uslu ve Rojhat Kızılban hakkında ise 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis ile 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 3'er yıla kadar hapis talep etti.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra taraf avukatları katıldı. Duruşmada iddia makamı, esas hakkında mütalaasını sundu. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası talep etti. İddia makamı, eşi Anıl Akgül için beraat yönünde görüş bildirdi.

EKİM AYINA ERTELENDİ

Taraf avukatları savunma için süre talebinde bulunurken, sanıklar da tahliye ve beraatlerini istedi. Savunma ve beyanların ardından ara karar açıklandı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden heyet, avukatların süre talebini kabul edip, duruşmayı 13 Ekim'e erteledi.

Kaynak: DHA

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