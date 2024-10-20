İzmir'de Cumhuriyet'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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İzmir'de Cumhuriyet'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Cumhuriyet Her Yerde' etkinlikleri, Foça Bağarası'nda görkemli bir şekilde gerçekleştirildi. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Cumhuriyet'in değerlerine vurgu yaparak etkinliğin önemine dikkat çekti. Şenliklerde çeşitli aktivitelerle çocuklar ve gençler eğlendirildi.

20.10.2024 18:35  Güncelleme: 02:17
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(İZMİR) - Cumhuriyet'in 101'inci yılı İzmir'de coşkuyla kutlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Cumhuriyet Her Yerde" sloganıyla kırsal ilçelerde organize ettiği 29 Ekim şenlikleri, Foça Bağarası'nda devam etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim coşkusunu kentin dört bir yanına yaydığı "Cumhuriyet Her Yerde" etkinlikleri Foça'da devam etti. İlki 15 Ekim'de Kemalpaşa Aşağıkızılca Mahallesi'nde yapılan şenlik, 15 gün 19 ilçe konseptiyle bu kez Foça Bağarası'nda düzenlendi. Etkinliğe Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ve Foçalılar katıldı. Etkinlik, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayıasıyla Atatürk Anıtı'na muhtarların çelenk sunumuyla başladı.

"Cumhuriyet eşitlik, özgürlük ve halk egemenliği demektir"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, "Bugün ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Cumhuriyet'in 101'inci yılını, Cumhuriyet'in aydınlık yüzü olan Foça'da büyük bir coşkuyla kutlamaktan onur duyuyoruz. Cumhuriyet eşitlik, özgürlük ve halk egemenliği demektir. Yaşasın Atatürk, yaşasın Cumhuriyet" dedi.

Kutlamalar Dikili Belediyesi Bandosu'nun marşlarıyla başladı. Ardından sahneye İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Müziği Orkestrası çıktı. Türk Halk Müziği'nin sevilen türkülerini seslendiren orkestra, hareketli türkülerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Etkinlik kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça Bağarası Meydanı'na stantlar kurdu. Çeşitli spor etkinlikleri, teknoloji atölyesi, origami atölyesi gibi stantlarda çocuklar ve gençler eğlendi. Teknoloji standında Foçalılara VR gözlük deneyimi yaşatılırken gezici kütüphaneyle birbirinden değerli kitaplar sunuldu. Alanda ayrıca engellilerin yaşadığı zorluklara dikkati çekebilmek amacıyla tekerlekli sandalye ile sokak farkındalık çalışmaları düzenlendi. Sahneye son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları çıkarak yerel oyunlarını sergiledi.

"Çocukları mutlu edebilmek çok güzel"

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekibi ve gönüllü gençler çocuklarla resim, el sanatları, yüz boyama gibi etkinlikler yaparak Cumhuriyet'in 101'inci yılında unutulmaz anlar yaşattı. Gönüllü gençlerden Aylin Karagöz, "Ben Mahallede Dayanışma Var projesinde aktif olarak görev alıyorum. Çocuklarla birlikte olmak çok güzel. Çocukları mutlu edebilmek çok güzel. Birçok çocuk burada ilk defa yüz boyama yapıyor. Bu heyecana ortak olmak bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Etkinliğe katılan Foçalılar ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

-Onur Yaşadı: "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu etkinliği çok güzel olmuş. Cumhuriyet her zaman var olsun."

-Esra Yılmaz: "Çok güzel ve eğlenceli. Çocuklara güzel şeyler öğretiyorlar, gösteriyorlar, eğlendiriyorlar. Umarım Cumhuriyet'i devam ettirebiliriz."

-Serap Odabaş Polat: "Gayet güzel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Daha güzel nice senelere inşallah."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Cumhuriyet'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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