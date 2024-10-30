İzmir'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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İzmir'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

İzmir\'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

İzmir'de 4 yıl önceki depremin yıl dönümünde Alev Alatlı Anadolu Lisesi'nde tatbikat yapıldı.

30.10.2024 17:56
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İZMİR'de 4 yıl önce meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki 117 kişinin hayatını kaybettiği depremin yıl dönümünde Alev Alatlı Anadolu Lisesi'nde deprem tatbikatı düzenledi. Çök, kapan ve tutun eylemini gerçekleştiren öğrenciler ardından binayı tahliye etti.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki deprem birçok acılara yol açtı. Depremin yıl dönümünde kentte farkındalık yaratmak için birçok etkinlik düzenleniyor. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bu kapsamda Bostanlı Alev Alatlı Anadolu Lisesi'nde deprem tatbikatı düzenledi. İzmir Valisi Süleyman Elban ve yetkililer, koordinasyon merkezinde ekipleri yönetti.

Canlandırılan deprem senaryosuna göre, saat 15.20'de İzmir'de bir deprem meydana geldi. Sirenler çalınca öğrenciler çök, kapan ve tutun eylemini gerçekleştirdi. Depremin durmasının ardından hızlı bir şekilde bina tahliye edildi. Okul bahçesine hızlı ve güvenli alanda beklemeye başladı. Gerçeğini aratmayan tatbikat başarıyla tamamladı.

Haber: Kadir ÖZEN/ İZMİR, DHA)

Kaynak: DHA

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