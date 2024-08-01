İzmir'de doktorların e-imza cihazlarını çalan şüphelilere operasyon: 8 tutuklama

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İzmir merkezli 4 ilde, doktorların e-imza cihazlarını çalarak yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçları temin ederek piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doktorların e-imzalarını çalarak yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçları temin ederek piyasaya süren şüphelilere yönelik 2023 yılı Kasım ayında düzenlenen ve 15 kişinin tutuklandığı operasyonun ardından çalışmalarını genişletti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile koordineli olarak yapılan çalışmalarda, şüphelilerle bağlantılı oldukları belirlenen eczacılar ve çalışanlarına yönelik İzmir, İstanbul, Antalya ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yaptıkları aramalarda 2 tabanca ile bu silahlara ait 3 şarjör ve 87 fişek, dijital materyal ile usulsüz olduğu tespit edilen reçetelere el konuldu, 22 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçen yıl kasım ayında, İzmir, İstanbul, Manisa, Bursa, Ordu ve Antalya'da, doktorların e-imza cihazlarını çalarak yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaç yazdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklanmıştı.