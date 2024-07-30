İzmir'de düzenlenecek Logistech Fuarı lojistik sektörünü bir araya getirecek

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(İZMİR) - İZFAŞ tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenecek Logistech – Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, lojistik firmalarından limanlara sektördeki tüm paydaşları İzmir'de buluşturacak. Akdeniz'in en büyük lojistik buluşma noktası niteliğindeki Logistech Fuarı 11 Eylül'de Fuar İzmir'de açılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından üçüncü kez düzenlenecek Logistech – Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, 11-13 Eylül 2024 tarihleri arasında Fuar İzmir'in A ve B hollerinde konuklarını ağırlayacak. Katılımcı ve ziyaretçilerine, lojistik sektörüne ait tüm tedarik ve ihtiyaç zincirinin bir arada olduğu bir deneyim sunan Logistech, geçen yıla oranla yüzde 50 büyüdü. Geçen yıl Logistech'i, Almanya'dan ABD'ye, Çin'den Avusturya'ya dünyanın dört bir yanındaki 34 ülkeden bin 172'si yabancı, 33 ilden 16 bin 16'si yerli, toplam 17 bin 188 kişi ziyaret etmişti.

Ülke ekonomisine 100 milyar dolarlık katkı

E-ticaret gibi sektörü daha da büyüten etkenlerle artan talep doğrultusunda küresel lojistik pazarındaki büyüklüğün 2032 yılına kadar yaklaşık 18,23 trilyon ABD Dolarına ulaşması beklenirken ülkemizde de lojistik sektörünün payı gittikçe artıyor. Türkiye lojistik sektörü, 100 milyar dolar pazar büyüklüğü ile küresel lojistik ihracatından yüzde 2,5 payla dünyada 11'inci sırada yer alıyor. Toplam hizmet ihracatımız içinde ise yaklaşık yüzde 40 paya; yani 40 milyar dolarlık ihracata sahip olan sektörün hizmet ihracatımızdan aldığı pay her geçen yıl artıyor. Ülkemiz, Dünya Bankası tarafından ölçülen lojistik performans endeksi sıralamasında 2018 yılında 3,15 puan ile 47'nci sırada yer alırken 2023 yılında ise 3,4 puan ile 38'inci sıraya yükselmiş durumda. Hedef, bu sıralamada, 2028 yılında 25'inci sıraya yükselmek.

İzmir ekonomisine doping etkisi

Fuarla İzmir'in ve Ege'nin lojistik performansının artması hem ülke hem de kent ekonomisine ve ihracata da katkı sağlanması amaçlanıyor. Coğrafi konumu ve 8 bin 500 yıllık tarihiyle bir liman kenti ve doğal bir lojistik merkezi olan İzmir'in, fuarın oluşturduğu sinerjiyle bu konumunu perçinlemesi hedefleniyor. Fuarı, yerli ve yabancı binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıla oranla katılımcı sayısı ve alan olarak büyüyen, iki holde gerçekleştirilecek fuarın ziyaretçi profilini ise lojistik ihtiyaçlarına çözüm arayan ithalat ve ihracat yapan firmalar, lojistik tedarik zincirindeki bütün servis sağlayıcılar, kamu yöneticileri, uluslararası operasyonlarda bulunan ve Türkiye operasyonlarını geliştirmek isteyen acenteler oluşturuyor.

Fuarda sektörün önde gelen isimlerinin katılacağı paneller ve etkinliklerin yanı sıra lojistik sektörüne ışık tutan bir sergi de yer alacak. Fuarın ilk gününde, sektörün önemli oda ve dernek başkanlarının katılımıyla "Başkanlar Paneli" sonrasında da lojistikle ilgili birçok önemli konunun gündeme geleceği oturumlar düzenlenecek. Fuar süresince iş geliştirme konseptiyle yerli ve yabancı ziyaretçiler ile katılımcıların yer alacağı etkinlikler de gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Logistech'in destekçileri ise T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), İMEAK İzmir Deniz Ticaret Odası, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD), Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM), Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD), İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği (DND), Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği (DEFMED), Ağır Nakliyeciler Derneği (AND), Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği (LOJİDER) ile Gümrüklü Antrepo İşletmeciler Derneği (GAİD).