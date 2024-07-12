İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi Yaşamını Yitirdi

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İzmir'de etkili olan sağanak yağış sonucu İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz isimli iki kişi sokaktaki suya bastıkları anda elektrik akımına kapıldı. Olay yerine elektrik şirketi yetkilileri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ancak iki kişi kurtarılamadı. Ağaçların devrildiği ve araçların ilerlemekte güçlük yaşadığı da bildirildi.

12.07.2024 22:11
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SOKAKTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İzmir'de etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağıştan kaçmaya çalışan İnanç Öktemay (44) sokaktaki suya bastığı anda akıma kapıldı. Arkadaşını kurtarmaya çalışan Özge Ceren Deniz (23) de akıma kapılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine elektrik şirketi yetkilileri, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan 2 kişi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki kişinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ARAÇLAR GİDEMEDİ

Öte yandan, gök gürültülü sağanağın dışında rüzgar da etkili oldu. Bayraklı'nın Turan Mahallesi'nde Rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük yaşadı. Bir motosikletçinin aracını tutamayıp yere devirdiği de görüldü.

Halil İbrahim KARABIYIK- Kadir ÖZEN/ İZMİR,

İzmir\'de Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi Yaşamını Yitirdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi Yaşamını Yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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