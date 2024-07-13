İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İki Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir\'de Elektrik Akımına Kapılan İki Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'de yaşanan elektrik akımı olayıyla ilgili açıklama yaptı. Olayın nedenlerinin araştırıldığı ve resmi raporların önümüzdeki günlerde paylaşılacağı belirtildi.

13.07.2024 23:04  Güncelleme: 23:05
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(ANKARA) - İzmir'de yağış sonrası iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan açıklama geldi. Olayın öncesi ve sonrasına ilişkin bilgilerin aktarıldığı açıklamada "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yetkili makamlarla işbirliği içinde gerekli tüm incelemeleri başlatmış bulunmaktayız. Konuyla ilgili resmi raporlar önümüzdeki günlerde tüm şeffaflığıyla halkımızla paylaşılacaktır" denildi.

İzmir'de elektrik akımına kapılan iki kişinin can verdiği olaya ilişkin soruşturma devam ederken İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay X hesabından yazılı açıklama yaptı. Tugay, elektrik kaçağı olayının aydınlatma tesisatından kaynaklanmadığını belirtti.

"12 Temmuz 2024 tarihinde Konak Enver Dündar Başar Sokak'ta iki hemşerimizin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Bu talihsiz olayın nedenlerinin şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespit edilmesi ve bir daha tekrar etmemesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yetkili makamlarla işbirliği içinde gerekli tüm incelemeleri başlatmış bulunmaktayız. Konuyla ilgili resmi raporlar önümüzdeki günlerde tüm şeffaflığıyla halkımızla paylaşılacaktır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu hassas süreçte oluşabilecek dezenformasyonu önlemek ve bazı soru işaretlerini giderilebilmek adına ilk tespit ve değerlendirmelerin tarafımızca ortaya koyulması gerekliliği doğmuştur. Olayın ardından alana ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetkili personeli tarafından ivedilikle elektrik tesisatı kontrol edilmiş, aydınlatma tesisatının günbatımında (20.35) enerjilendiren ve gündoğumunda enerjiyi kesen zaman rölesinin doğru çalıştığı kontrol edilmiş ve dolayısıyla olay saatinde (19.15) aydınlatma tesisatının kablolarında enerji olmadığı teyit edilmiştir. Ayrıca belediyemize ait elektrik tesisatı bu tür bir tehlikeye karşı kaçak akım koruma röleleri ile enerjiyi kesecek şekilde korunmaktadır. Bölgede belediyemizin yürüttüğü ve elektrik hattında oluşabilecek kaçakla ilişkilendirilebilecek bir altyapı çalışmasından söz edilemeyeceği de ortadadır.

"Elektrik hatlarının yapım tekniğine aykırı olarak zeminden 23 cm aşağıda döşendiği de fotoğraflarla belgelenmektedir"

Zira, İZSU Genel Müdürlüğü'nün olaya ilişkin teknik raporunda da 2024 yılı Ocak ayında ihaleli işler kapsamında bölgede yüklenici firma tarafından 3 adet yağmursuyu ızgarası yaptırıldığı, imalatlar sırasında GDZ Elektrik A.Ş.'den gözlemci talebinde bulunulduğu, imalatların gözlemci nezaretinde gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Raporda yapım çalışmalarından sonra GDZ Elektrik A.Ş. tarafından yağmursuyu ızgarası yanında elektrik hatlarında bakım – onarım çalışması yapıldığı, hatta vatandaşlar tarafından GDZ Elektrik A.Ş.'ye anılan bölge için 2 defa arıza kaydı açtırıldığı ifade edilmektedir. Ayrıca kabloların üzerinde 2 farklı noktada onarım gerçekleştirildiğini ve GDZ Elektrik A.Ş.'ye ait elektrik hatlarının yapım tekniğine aykırı olarak zeminden 23 cm aşağıda döşendiği de fotoğraflarla belgelenmektedir. Anılan bölgede elektrik kaçağına bağlı bir takım olumsuzluklar yaşandığına, bölge esnafının yetkili kuruma defaatle bildirim yaptığına ilişkin ifadeleri de kayıt altındadır.

Nitekim olay sonrası sahaya giden Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin oluşturduğu teknik heyetin ilk tespitlerine göre olayın gerçekleştiği sokakta trafo merkezlerinden dağıtım panosuna giden kablolarda izolasyon hatası olduğu belirlendiği ifade edilmiş, "Bu izolasyon hatasından kaynaklı olarak suyla temas eden iki yurttaşımızın hayatını kaybettiği düşünülmektedir" şeklinde bir açıklama yapılmıştır. Temennimiz olayın nedenlerinin en kısa sürede tespit edilmesi ve tekrarını önleyecek çalışmaların hızla hayata geçirilmesidir. Yaşamını yitiren hemşerilerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz."

Kaynak: ANKA

Cemil Tugay, İzmir, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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