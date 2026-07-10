İzmir'de Elektrik Kaçağı Davası Başladı

Haber: Tenzile AŞÇI

(İZMİR) – İzmir Alsancak'ta 12 Temmuz 2024'te yağmur suyu ızgaralarının bulunduğu noktada kaldırımda yürürken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a ilişkin davada, kamu görevlileri hakim karşısına çıktı. Duruşmada verilen ara kararda, yeni bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verildi.

İzmir Alsancak'ta 12 Temmuz 2024'te yağmur suyu ızgaralarının bulunduğu noktada kaldırımda yürürken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a ilişkin davada, kamu görevlilerinin yargılanmasına başlandı.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve eski müdür Ali Hıdır Köseoğlu, Gürkan Erdoğan, Barış Koç, Ömer Karabilgin, Serdar Sadi ve Ezgi Nazaroğlu'nun memur olmaları nedeniyle dosyaları ayrılmıştı. Soruşturma izninin verilmesinin ve iddianamenin hazırlanmasının ardından altı isim bugün hakim karşısına çıktı.

Duruşmada, sanıklar ile davalı taraf ile avukatları hazır bulundu.

KÖSEOĞLU: "SORUMULULUK ALANIMA GİRMİYOR"

Duruşmada SEGBİS ile Adana'da bulunan eski İZSU Genel Müdürü Köseoğlu'nun savunması alındı. Köseoğlu, "24 Nisan 2024 yılında fiziki olarak genel müdürlük görevimi devrettim. Bu nedenle dosyanın ayrılması sonrasında mahkemenin aldığı bilirkişi raporlarında, söz konusu olayın görev ve sorumluluk alanıma girmediği mevcuttur. Ayrıca mülkiye müfettişi marifetiyle alınan raporda da görev ve sorumluluk alanıma girmediği mevcuttur. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

KOÇ BİLİRKİŞİ RAPORUNU HATIRLATTI

Duruşmada savunma yapan İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç, olaya müdahil olmadığını belirterek, "Mahkemenin üç konuya dikkatini çekmek istiyorum. Birincisi 9 Aralık tarihindeki bilirkişi incelemesi. Heyetteki uzman, 'bu ızgaralar olmasa da bu elektrik hattı ölüm getirecekti' ifadesini kullanmıştı. Ayrıca biz davadan ayrıldıktan sonra iki bilirkişi raporu daha alındı. İnanç Öktemay'ın bizim yaptığımız ızgaraya basmadan güvenli bir şekilde karşıya geçtiği ve Ceren'in ızgara arasındaki yere bastığı bilgisi mevcuttur. Bizim müdahale durumumuz olmadığı mevcuttur. Gediz'in personeli onarım yaparken, kapsamlı onarım yapılması gerektiğini, geçici olduğunu söylemiştir. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığında mühendis Ezgi Nazaroğlu ise daha önceki beyanlarını tekrar edip beraatını talep etti.

ERDOĞAN: "YARGILANMAMAM GEREKTİĞİ KAYDA GEÇMİŞTİR"

Duruşmada savunması alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, mülkiye müfettişi raporunu hatırlatarak, "Daha önceki beyanlarıma katılıyorum. Bu süreçte mülkiye müfettişi incelemesinde geçtik. Rapora bakıldığında hukuken yargılanmamam gerektiği kayda geçmiştir. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

KARABİLGİN: "İŞİN HERHANGİ BİR AŞAMASINDA İMZAM YOKTUR

İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı Güney Bölge Şube Müdürü Ömer Karabilgin, savunmasında olayın İZSU mazgalından değil GDZ Elektrik A.Ş.'nin elektrik hattından kaynaklı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yargılama sırasında olaya sebebiyet veren elektrik hatları 2015 yılında yapıldı. Ömrünün 30 yıl olduğu ortaya çıkmıştır. Bahsi geçen elektrik hatlarının yapımından sadece dört yıl sonra hatlar arıza vermiş ve bu kronik arızalar yerel gazetelere manşet olmuştur. Yapılan keşifte elektrik hatlarının koruyucu önlemlerinin bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Daha sonra GDZ Elektrik teknikerlerince tekniğe uygun olmayan onarım çalışması yarım bırakılmıştır. Elektrik kaçağına sebep olan kablo yüzeye çıkarılmıştır. Ardından buna müdahale eden ekip tarafından uygun şekilde kapatılmamıştır. Zaten onarımı yapan personelin duruşmalarda onarımın tam olarak yapılmadığını şeflerine bildirdiği HTS kayıtlarından anlaşıldı. 3-4 Ocak 2024 tarihli yağmur suyu ızgaralarının yapımında, imalatı ya da herhangi bir şekilde sorumluluğum yoktur. Bu işin imalatının herhangi bir aşamasında imzam yoktur. Ayrıca olaydan 10-15 dakika sonra trafoya müdahale edilerek elektriğin kesildiği mevcuttur. Olay mahallinin 100 metre uzağında elektrikte kaçak olduğu 112 kayıtlarında ortaya çıktı. İZSU'nun herhangi bir noktada dahili yoktur. Ayrıca olay sonrasında GDZ'nin Alsancak'taki bütün hatları değiştirmiştir. Bilirkişi raporlarına göre; Özge Ceren Deniz'in de iki ızgara arasına basarak elektrik akımına kapılmıştır. Dahil olmadığım bir elektrik arızası nedeniyle yargılandığım davada beraatımı talep ediyorum."

SADİ: "SORUMLULUĞUM YOKTUR"

İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, savunmasında "Üst düzey idareci olarak ızgaraların planlanmasında, yapılmasında, sonrasına bakımı ve temizliğinde herhangi bir yetki ve sorumluluğum olmadığından bilgim ve dahilim yoktur. Mülkiye müfettişince yapılan iç denetimde görevim itibariyle herhangi bir sorumluluğum olmadığı dosyada da yer almıştır. Bu olayın yaşanmasında herhangi bir yetkim olmadığı raporlarla sabittir. Beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

ABİ: "TÜM SANIKLARIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

Savunmalarının ardından mahkeme başkanınca söz hakkı verilen Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, "Bir babanın yaşayabileceği en ağır acıyla karşınızdayım. Bütün sanıklardan şikayetçiyim, tüm sanıkların cezalandırılmasını istiyorum. Adalete güveniyorum" dedi.

YENİ RAPOR TALEBİ

Duruşmada ayrıca olay mahallinde dükkanı olan İnanç Öktemay adlı şahsa dokunması sonrası elektrik akımından etkilenen ve duruşmaya sonradan müdahil olan Ersin Eren Çavga yeniden bilirkişi raporu alınması talebinde bulundu.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Savunma ve beyanların ardından ara karar açıklandı. Sanıkların mevcut adli kontrol durumlarının devamına karar veren heyet, bilirkişi raporu hazırlanmasına hükmetti. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi.