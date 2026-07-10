İzmir'de Elektrik Kaçağı Davası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Elektrik Kaçağı Davası Başladı

10.07.2026 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Alsancak'taki elektrik akımına kapılan iki kişi için kamu görevlileri hakim karşısında.

Haber: Tenzile AŞÇI

(İZMİR) – İzmir Alsancak'ta 12 Temmuz 2024'te yağmur suyu ızgaralarının bulunduğu noktada kaldırımda yürürken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a ilişkin davada, kamu görevlileri hakim karşısına çıktı. Duruşmada verilen ara kararda, yeni bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verildi.

İzmir Alsancak'ta 12 Temmuz 2024'te yağmur suyu ızgaralarının bulunduğu noktada kaldırımda yürürken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a ilişkin davada, kamu görevlilerinin yargılanmasına başlandı.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve eski müdür Ali Hıdır Köseoğlu, Gürkan Erdoğan, Barış Koç, Ömer Karabilgin, Serdar Sadi ve Ezgi Nazaroğlu'nun memur olmaları nedeniyle dosyaları ayrılmıştı. Soruşturma izninin verilmesinin ve iddianamenin hazırlanmasının ardından altı isim bugün hakim karşısına çıktı.

Duruşmada, sanıklar ile davalı taraf ile avukatları hazır bulundu.

KÖSEOĞLU: "SORUMULULUK ALANIMA GİRMİYOR"

Duruşmada SEGBİS ile Adana'da bulunan eski İZSU Genel Müdürü Köseoğlu'nun savunması alındı. Köseoğlu, "24 Nisan 2024 yılında fiziki olarak genel müdürlük görevimi devrettim. Bu nedenle dosyanın ayrılması sonrasında mahkemenin aldığı bilirkişi raporlarında, söz konusu olayın görev ve sorumluluk alanıma girmediği mevcuttur. Ayrıca mülkiye müfettişi marifetiyle alınan raporda da görev ve sorumluluk alanıma girmediği mevcuttur. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

KOÇ BİLİRKİŞİ RAPORUNU HATIRLATTI

Duruşmada savunma yapan İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç, olaya müdahil olmadığını belirterek, "Mahkemenin üç konuya dikkatini çekmek istiyorum. Birincisi 9 Aralık tarihindeki bilirkişi incelemesi. Heyetteki uzman, 'bu ızgaralar olmasa da bu elektrik hattı ölüm getirecekti' ifadesini kullanmıştı. Ayrıca biz davadan ayrıldıktan sonra iki bilirkişi raporu daha alındı. İnanç Öktemay'ın bizim yaptığımız ızgaraya basmadan güvenli bir şekilde karşıya geçtiği ve Ceren'in ızgara arasındaki yere bastığı bilgisi mevcuttur. Bizim müdahale durumumuz olmadığı mevcuttur. Gediz'in personeli onarım yaparken, kapsamlı onarım yapılması gerektiğini, geçici olduğunu söylemiştir. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığında mühendis Ezgi Nazaroğlu ise daha önceki beyanlarını tekrar edip beraatını talep etti.

ERDOĞAN: "YARGILANMAMAM GEREKTİĞİ KAYDA GEÇMİŞTİR"

Duruşmada savunması alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, mülkiye müfettişi raporunu hatırlatarak, "Daha önceki beyanlarıma katılıyorum. Bu süreçte mülkiye müfettişi incelemesinde geçtik. Rapora bakıldığında hukuken yargılanmamam gerektiği kayda geçmiştir. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

KARABİLGİN: "İŞİN HERHANGİ BİR AŞAMASINDA İMZAM YOKTUR

İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı Güney Bölge Şube Müdürü Ömer Karabilgin, savunmasında olayın İZSU mazgalından değil GDZ Elektrik A.Ş.'nin elektrik hattından kaynaklı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yargılama sırasında olaya sebebiyet veren elektrik hatları 2015 yılında yapıldı. Ömrünün 30 yıl olduğu ortaya çıkmıştır. Bahsi geçen elektrik hatlarının yapımından sadece dört yıl sonra hatlar arıza vermiş ve bu kronik arızalar yerel gazetelere manşet olmuştur. Yapılan keşifte elektrik hatlarının koruyucu önlemlerinin bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Daha sonra GDZ Elektrik teknikerlerince tekniğe uygun olmayan onarım çalışması yarım bırakılmıştır. Elektrik kaçağına sebep olan kablo yüzeye çıkarılmıştır. Ardından buna müdahale eden ekip tarafından uygun şekilde kapatılmamıştır. Zaten onarımı yapan personelin duruşmalarda onarımın tam olarak yapılmadığını şeflerine bildirdiği HTS kayıtlarından anlaşıldı. 3-4 Ocak 2024 tarihli yağmur suyu ızgaralarının yapımında, imalatı ya da herhangi bir şekilde sorumluluğum yoktur. Bu işin imalatının herhangi bir aşamasında imzam yoktur. Ayrıca olaydan 10-15 dakika sonra trafoya müdahale edilerek elektriğin kesildiği mevcuttur. Olay mahallinin 100 metre uzağında elektrikte kaçak olduğu 112 kayıtlarında ortaya çıktı. İZSU'nun herhangi bir noktada dahili yoktur. Ayrıca olay sonrasında GDZ'nin Alsancak'taki bütün hatları değiştirmiştir. Bilirkişi raporlarına göre; Özge Ceren Deniz'in de iki ızgara arasına basarak elektrik akımına kapılmıştır. Dahil olmadığım bir elektrik arızası nedeniyle yargılandığım davada beraatımı talep ediyorum."

SADİ: "SORUMLULUĞUM YOKTUR"

İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, savunmasında "Üst düzey idareci olarak ızgaraların planlanmasında, yapılmasında, sonrasına bakımı ve temizliğinde herhangi bir yetki ve sorumluluğum olmadığından bilgim ve dahilim yoktur. Mülkiye müfettişince yapılan iç denetimde görevim itibariyle herhangi bir sorumluluğum olmadığı dosyada da yer almıştır. Bu olayın yaşanmasında herhangi bir yetkim olmadığı raporlarla sabittir. Beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

ABİ: "TÜM SANIKLARIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

Savunmalarının ardından mahkeme başkanınca söz hakkı verilen Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, "Bir babanın yaşayabileceği en ağır acıyla karşınızdayım. Bütün sanıklardan şikayetçiyim, tüm sanıkların cezalandırılmasını istiyorum. Adalete güveniyorum" dedi.

YENİ RAPOR TALEBİ

Duruşmada ayrıca olay mahallinde dükkanı olan İnanç Öktemay adlı şahsa dokunması sonrası elektrik akımından etkilenen ve duruşmaya sonradan müdahil olan Ersin Eren Çavga yeniden bilirkişi raporu alınması talebinde bulundu.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Savunma ve beyanların ardından ara karar açıklandı. Sanıkların mevcut adli kontrol durumlarının devamına karar veren heyet, bilirkişi raporu hazırlanmasına hükmetti. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Alsancak, Güncel, Hakim, İzmir, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Elektrik Kaçağı Davası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep’te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı Gaziantep'te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı
Ailesini katleden sanıktan ’pes’ dedirten savunma “Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum“ Ailesini katleden sanıktan 'pes' dedirten savunma! "Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum"
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı 80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı
İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu
Acı ikiye katlandı Çisem’den sonra minik kızı da hayatını kaybetti Acı ikiye katlandı! Çisem'den sonra minik kızı da hayatını kaybetti
Berke Özer’in ardından bir Türk yıldız daha Lille’de Berke Özer'in ardından bir Türk yıldız daha Lille'de
Mısır’da Messi ve FIFA’ya savaş açan Hüsam Hasan için karar Mısır'da Messi ve FIFA'ya savaş açan Hüsam Hasan için karar
Yunan F-16 uçağı havada yandı Acil inişten saniyeler sonra alev topuna döndü Yunan F-16 uçağı havada yandı! Acil inişten saniyeler sonra alev topuna döndü
Ricardo Quaresma kendi ülkesine verdi veriştirdi Ricardo Quaresma kendi ülkesine verdi veriştirdi
Selin ardından kobra istilası Yaklaşık 900 yılan köyü bastı Selin ardından kobra istilası! Yaklaşık 900 yılan köyü bastı
Bir bakan bir daha baktı Melisa Aslı Pamuk’tan iddialı seçim Bir bakan bir daha baktı! Melisa Aslı Pamuk'tan iddialı seçim

12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
11:09
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
11:07
Yatacak yerimiz yok İstanbul’da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90’ı aştı
Yatacak yerimiz yok! İstanbul'da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90'ı aştı
10:35
Erdoğan’ın hediyesini bir hayli sevdi Başbakan’dan bir olay paylaşım daha
Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
10:17
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
10:01
Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor Bebeğin cinsiyeti de belli
Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti de belli
10:01
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
09:43
Japon Bakan’dan zirve sonrası İstanbul’da balık ekmek keyfi
Japon Bakan'dan zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek keyfi
09:40
Türkiye-İsrail çatışmasında NATO devreye girer mi Rutte’den kaçamak yanıt
Türkiye-İsrail çatışmasında NATO devreye girer mi? Rutte'den kaçamak yanıt
09:39
Adana’da gizemli aşk mesajı Bu kez şehrin dört bir yanına yazdılar
Adana'da gizemli aşk mesajı! Bu kez şehrin dört bir yanına yazdılar
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bizi izlemeye devam edin“ demişti S-400’ler Körfez’e satıldı iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizi izlemeye devam edin" demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 13:02:36. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Elektrik Kaçağı Davası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.