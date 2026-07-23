İzmir'de Forklift Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde önceki gün saat 15.00 sıralarında, bir tütün firmasının bahçesinde kaza meydana geldi. M.C.A. yönetimindeki 35 BIB 943 plakalı TIR ile Gül Keskin yönetimindeki forklift çarpıştı. TIR'ın altında sürüklenen forkliftin sürücüsü Keskin yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Keskin, ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Gül Keskin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Keskin'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından gözaltına alınan TIR şoförü M.C.A. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki aracın çarpıştığı ve TIR'ın forklifti sürüklediği anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.