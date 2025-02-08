İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını! 15 kadın kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını! 15 kadın kurtarıldı

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İzmir'de masaj salonlarında kadınlara tehdit ve şantaj yoluyla fuhuş yaptıran şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde uyuşturucu, ruhsatsız tüfek, cinsel içerikli ürünler, para ve notların tutulduğu ajanda ele geçirilirken gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Fuhşa zorlanan 15 kadın ise kurtarılıp sınır dışı edildi.

08.02.2025 10:07  Güncelleme: 10:51
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ahlak, teknik takip ve suç analiz merkezi büro ekipleri, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama" suçlarını işleyen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

MASAJ SALONLARINA BASKIN

Uzun süren teknik takip ve saha çalışmalarının ardından; elebaşılığını C.E.'nin yaptığı çete üyelerinin İzmir'de olduğu belirlendi. Ekipler, Bornova'da masaj salonlarında 15 kadına tehdit ve şantaj yoluyla fuhuş yaptıran şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 15 KADIN KURTARILDI

Aralarında C.E.'nin de olduğu 9 şüpheli, 4 Şubat'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramalarda; bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tüfek, dijital materyaller, cinsel içerikli ürünler, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ve notların tutulduğu ajanda ele geçirildi.

İzmir'de masaj salonlarına fuhuş operasyonu! 15 kadın kurtarıldı

Polisteki işlemlerin ardından 2 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen C.E., F.B.A., M.G., F.A., Z.T., C.Y. ve Y.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer yandan fuhşa zorlanan 15 kadının kurtarılıp, sınır dışı edildiği öğrenildi.

İzmir\'de masaj salonlarına fuhuş baskını! 15 kadın kurtarıldı
Kaynak: DHA

Uyuşturucu, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını! 15 kadın kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • yücel bozdemir:
    ne kurtulması ekmeğine taş koymussunuz. ülkede ismi var kiinsanlar geçim sıkıntısından bu yollara dusuyor 9 16 Yanıtla
  • Gokcen Haan:
    kurtarılmadı, zaten bile isteye yapıyorlar, çünkü kazancı iyi, operasyon olunca bir anda mağdur pozisyonuna geçiyorlar 21 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Paralara ne oldu 6 1 Yanıtla
  • Hüseyin Balta:
    Ferhat eser le çeliğin annesi kurtarılmış 3 1 Yanıtla
  • Mert kursun :
    ne kurtulması bir ay çalışsa 30 bine tama etmeyenler diyelim kim lokantada bulaşık yıkayacak garsonluk yapacak işe gidecek kolay para 1 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    huseyin balta anası oo çocuğu dur dedi 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını! 15 kadın kurtarıldı - Son Dakika
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