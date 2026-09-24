İzmir'de Future Fish Eurasia başladı, 26 ülkeden 165 firma ve marka katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Future Fish Eurasia başladı, 26 ülkeden 165 firma ve marka katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir\'de Future Fish Eurasia başladı, 26 ülkeden 165 firma ve marka katıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Future Fish Eurasia ile AquaFeed Eurasia, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Fuar İzmir'de başladı. 26 ülkeden 165 firma ve markanın katıldığı organizasyon, 24-26 Eylül'de su ürünleri ve akuakültür sektörünü İzmir'de buluşturuyor.

(İZMİR) - Future Fish Eurasia – 12. Uluslararası Su Ürünleri İhracat ve İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarı ile AquaFeed Eurasia Uluslararası Yem Konferansı, Fuar İzmir'de başladı. 26 ülkeden 165 firma ve markanın yer aldığı organizasyon, su ürünleri, akuakültür ve balıkçılık teknolojileri sektörünün uluslararası temsilcilerini İzmir'de bir araya getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Avrasya Fuarcılık tarafından düzenlenen Future Fish Eurasia-12. Uluslararası Su Ürünleri İhracat ve İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarı ile AquaFeed Eurasia Uluslararası Yem Konferansı, Fuar İzmir'de başladı.

24-26 Eylül tarihleri arasında Fuar İzmir C Hol'de gerçekleştirilen fuarın açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şebnem Türe'nin yanı sıra Gine Cumhuriyeti Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Bakanı Fatima Camara, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Atakan Demir, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan ve Avrasya Fuarcılık Genel Müdürü Selin Akdoğan ile sektör temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin su ürünleri alanındaki önemli uluslararası buluşmalarından olan fuarda; balık işleme teknolojilerinden akuakültür ekipmanlarına, kafes sistemlerinden yem üretim teknolojilerine ve balıkçılık malzemelerine kadar sektörün farklı alanlarındaki ürün ve teknolojiler sergileniyor. Norveç ve Libya ise fuarda ülke pavyonlarıyla yer alıyor.

İZMİR SU ÜRÜNLERİNDE GÜÇLÜ BİR MERKEZ

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şebnem Türe, İzmir'in denizle kurduğu ilişkinin kıyıyla sınırlı olmadığını, üretimden ticarete ve kültüre kadar kentin birçok alanında kendini gösterdiğini söyledi. İzmir'in su ürünleri sektöründe de önemli bir merkez olduğunu belirten Türe, 2025 yılında Türkiye'nin su ürünleri ihracatının yaklaşık üçte ikisinin Ege Bölgesi'ndeki firmalar tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

23'ÜNCÜ ORGANİZASYON

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yılın ilk dokuz ayında Fuar İzmir ve Kültürpark'ta 22 fuar ve etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirten Türe, Future Fish Eurasia'nın bu yılki 23'üncü organizasyon olduğunu söyledi. Fuarların binlerce katılımcıyı İzmir'de buluşturarak yeni iş birlikleri ve ticari bağlantılar kurulmasına katkı sunduğunu ifade etti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VURGUSU

Su ürünleri sektöründeki gelişimin yalnızca üretim ve ihracat artışıyla değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Türe, "Önümüzde yalnızca ihracatı artırmak değil, bunu sürdürülebilir biçimde yapmak gibi önemli bir sorumluluk da var. Denizlerimiz ve su kaynaklarımız sınırsız değil" dedi. Yeni üretim teknolojileri, sürdürülebilir akuakültür uygulamaları, yem teknolojileri ve uluslararası iş birliklerinin önemine değinen Türe, fuarın yeni iş birlikleri ve ticari bağlantılar için fırsatlar sunacağını söyledi.

HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR VE VERİMLİ ÜRETİM

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş, su ürünleri sektörünün gıda güvenliği, istihdam, ihracat ve ekosistemlerin korunması açısından stratejik önem taşıdığını söyledi. Türkiye'nin 2025 yılında 1 milyon 37 bin tonla Cumhuriyet tarihinin en yüksek su ürünleri üretimine ulaştığını belirten Akbaş, bunun 627 bin tonunun yetiştiricilikten elde edildiğini, Türkiye'nin çipura ve levrek üretiminde dünyada, su ürünleri yetiştiriciliğinde ise Avrupa Birliği ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını ifade etti. Yaklaşık 100 ülkeye ihracat yapıldığını ve 2026 yılı için 2,5 milyar dolarlık ihracat hedeflendiğini aktaran Akbaş, üretim planlamasında deniz kaynaklarının korunmasına odaklandıklarını vurguladı. İklim değişikliği ve deniz kirliliğine dikkat çeken Akbaş, "Artık ne kadar çok ürettik değil, nasıl ürettik sorusu da çok önemli olacak" diyerek sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve dijitalleşmenin sektörün geleceğinde belirleyici olacağını söyledi.

İHRACATTA BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, su ürünleri ihracatının 1999'da yaklaşık 50 milyon dolardan bugün 2,3 milyar dolara ulaştığını belirtti. Sektörün Ege Bölgesi'nin önemli ihracat kalemlerinden biri haline geldiğini söyleyen Kızıltan, Türkiye'nin artık yurt dışına teknoloji ve Ar-Ge ihraç eden, kültür balıkçılığında farklı ülkelere yatırım ve teknoloji konusunda yön veren bir konuma ulaştığını ifade etti.

TÜRK YATIRIMCILARI DAVET ETTİ

Gine Cumhuriyeti Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Bakanı Fatima Camara ise ülkesinin su ürünleri potansiyeline ilişkin bilgi vererek, balık yemi üretim altyapısının kurulması, modern kuluçkahanelerin hayata geçirilmesi ve akuakültür teknolojilerinin transferi alanlarında uluslararası iş birliklerine açık olduklarını söyledi. Camara, Türk yatırımcıları Gine'de ortaklıklar kurmaya ve uzun vadeli yatırımlar yapmaya davet etti.

YENİ GELİŞMELER ELE ALINACAK

Future Fish Eurasia ile eş zamanlı düzenlenen AquaFeed Eurasia Uluslararası Yem Konferansı'nda ise akuakültür yemleri, beslenme, üretim teknolojileri ve sektördeki yeni gelişmeler ele alınacak. Fuar boyunca sektör temsilcileri yeni ürün ve teknolojileri inceleme, iş bağlantıları kurma ve yeni ihracat pazarlarına yönelik temaslarda bulunma fırsatı bulacak. Fuar kapsamında, Türk su ürünlerinin tanıtımına yönelik tadım etkinlikleri ve çeşitli sektörel buluşmalar da gerçekleştiriliyor. Future Fish Eurasia, 26 Eylül Cumartesi gününe kadar Fuar İzmir'de ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA
İzmir Büyükşehir BelediyesiBalıkçılıkTeknolojiİhracatEkonomiGüncelEylülİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin’de kesilen 40 bin liralık ceza Bolu’ya ulaştı Araç o sırada Ankara’daydı Mardin'de kesilen 40 bin liralık ceza Bolu'ya ulaştı! Araç o sırada Ankara'daydı
Maskeli soyguncu kuyumcuda ateş açtı Esnafın müdahalesiyle yakalandı Maskeli soyguncu kuyumcuda ateş açtı! Esnafın müdahalesiyle yakalandı
ABD’nin Büyükelçisi Barrack: S-400 ve F-35 konusunda Kongre çalışıyor ABD’nin Büyükelçisi Barrack: S-400 ve F-35 konusunda Kongre çalışıyor
A.B.İ. dizisinden final kararı: 11 yıllık buluşma kısa sürdü A.B.İ. dizisinden final kararı: 11 yıllık buluşma kısa sürdü
5 ülke topraklarını terk ediyor: Vatandaşlar için tahliye planları hazırlandı 5 ülke topraklarını terk ediyor: Vatandaşlar için tahliye planları hazırlandı
İddia vahim Öğretmenin kafa attığı çocuğun burnu kırıldı İddia vahim! Öğretmenin kafa attığı çocuğun burnu kırıldı
Nişantaşı’nda 47 bin 860 liralık ürünü ödemeden çıkan kadın ressam serbest bırakıldı Nişantaşı'nda 47 bin 860 liralık ürünü ödemeden çıkan kadın ressam serbest bırakıldı
İsveçli oyun şirketi Paradox’tan skandal Atatürk kararı: Discord’da profil fotoğrafını yasakladılar İsveçli oyun şirketi Paradox'tan skandal Atatürk kararı: Discord'da profil fotoğrafını yasakladılar
New York’taki zirvede karar alındı TSK, Irak’taki o yerleşkeden çekiliyor New York'taki zirvede karar alındı! TSK, Irak'taki o yerleşkeden çekiliyor
Burdur’da 28 yaşındaki Elif gelinliğini giydi Düğün fikri iki hafta önce yakaladığı buketten çıktı Burdur'da 28 yaşındaki Elif gelinliğini giydi! Düğün fikri iki hafta önce yakaladığı buketten çıktı
Onlyfans fenomeni Bonnie Blue bebeğinin ismini açık artırmaya çıkardı kazanan 1,2 milyon sterlin verdi Onlyfans fenomeni Bonnie Blue bebeğinin ismini açık artırmaya çıkardı; kazanan 1,2 milyon sterlin verdi
Saçını boyayan kadının yüzü tanınmaz hale geldi Eşi bile tanıyamadı Saçını boyayan kadının yüzü tanınmaz hale geldi! Eşi bile tanıyamadı
Zelenski açıkladı: Türkiye ile Ukrayna arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı Zelenski açıkladı: Türkiye ile Ukrayna arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı
Malatya’da park kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü, 2’si ağır 4 kişi yaralandı Malatya'da park kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Rahip Rupnik’in cinsel tacizine maruz kaldığını iddia eden 5 kadın Papa’ya mektup yazd Rahip Rupnik’in cinsel tacizine maruz kaldığını iddia eden 5 kadın Papa'ya mektup yazd
18:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin ilk yorum
17:51
Çürük denen cami 4 gündür yıkılamıyor
Çürük denen cami 4 gündür yıkılamıyor
17:21
Ordulu kadının paylaşımı izleyenleri ikiye böldü
Ordulu kadının paylaşımı izleyenleri ikiye böldü
16:40
Montella asla karşılaşmak istemediği takımı açık açık söyledi
Montella asla karşılaşmak istemediği takımı açık açık söyledi
16:21
Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu Korkunç kaza kamerada
Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu! Korkunç kaza kamerada
16:20
Wayne Rooney’yi görenler tanımakta zorlanıyor
Wayne Rooney'yi görenler tanımakta zorlanıyor
16:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
15:52
Barcelona’dan gözdağı gibi antrenman Tempo bir an olsun düşmedi
Barcelona'dan gözdağı gibi antrenman! Tempo bir an olsun düşmedi
15:46
10’a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü: Böyle bir şey görmedim
10'a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü: Böyle bir şey görmedim
15:42
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı O anlar kamerada
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı! O anlar kamerada
15:36
Montella kara kara düşünüyor Fransa maçı öncesi kritik eksikler
Montella kara kara düşünüyor! Fransa maçı öncesi kritik eksikler
15:24
Doğumuna 2 hafta kalmıştı Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
Doğumuna 2 hafta kalmıştı! Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
15:20
Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı Taraftara ücretsiz olacak
Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı! Taraftara ücretsiz olacak
15:05
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
14:25
Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın 5 polis saya saya bitiremedi
Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın! 5 polis saya saya bitiremedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 18:03:31. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Future Fish Eurasia başladı, 26 ülkeden 165 firma ve marka katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei