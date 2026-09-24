İzmir\'de Future Fish Eurasia başladı, 26 ülkeden 165 firma ve marka katıldı

(İZMİR) - Future Fish Eurasia – 12. Uluslararası Su Ürünleri İhracat ve İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarı ile AquaFeed Eurasia Uluslararası Yem Konferansı, Fuar İzmir'de başladı. 26 ülkeden 165 firma ve markanın yer aldığı organizasyon, su ürünleri, akuakültür ve balıkçılık teknolojileri sektörünün uluslararası temsilcilerini İzmir'de bir araya getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Avrasya Fuarcılık tarafından düzenlenen Future Fish Eurasia-12. Uluslararası Su Ürünleri İhracat ve İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarı ile AquaFeed Eurasia Uluslararası Yem Konferansı, Fuar İzmir'de başladı.

24-26 Eylül tarihleri arasında Fuar İzmir C Hol'de gerçekleştirilen fuarın açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şebnem Türe'nin yanı sıra Gine Cumhuriyeti Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Bakanı Fatima Camara, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Atakan Demir, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan ve Avrasya Fuarcılık Genel Müdürü Selin Akdoğan ile sektör temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin su ürünleri alanındaki önemli uluslararası buluşmalarından olan fuarda; balık işleme teknolojilerinden akuakültür ekipmanlarına, kafes sistemlerinden yem üretim teknolojilerine ve balıkçılık malzemelerine kadar sektörün farklı alanlarındaki ürün ve teknolojiler sergileniyor. Norveç ve Libya ise fuarda ülke pavyonlarıyla yer alıyor.

İZMİR SU ÜRÜNLERİNDE GÜÇLÜ BİR MERKEZ

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şebnem Türe, İzmir'in denizle kurduğu ilişkinin kıyıyla sınırlı olmadığını, üretimden ticarete ve kültüre kadar kentin birçok alanında kendini gösterdiğini söyledi. İzmir'in su ürünleri sektöründe de önemli bir merkez olduğunu belirten Türe, 2025 yılında Türkiye'nin su ürünleri ihracatının yaklaşık üçte ikisinin Ege Bölgesi'ndeki firmalar tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

23'ÜNCÜ ORGANİZASYON

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yılın ilk dokuz ayında Fuar İzmir ve Kültürpark'ta 22 fuar ve etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirten Türe, Future Fish Eurasia'nın bu yılki 23'üncü organizasyon olduğunu söyledi. Fuarların binlerce katılımcıyı İzmir'de buluşturarak yeni iş birlikleri ve ticari bağlantılar kurulmasına katkı sunduğunu ifade etti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VURGUSU

Su ürünleri sektöründeki gelişimin yalnızca üretim ve ihracat artışıyla değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Türe, "Önümüzde yalnızca ihracatı artırmak değil, bunu sürdürülebilir biçimde yapmak gibi önemli bir sorumluluk da var. Denizlerimiz ve su kaynaklarımız sınırsız değil" dedi. Yeni üretim teknolojileri, sürdürülebilir akuakültür uygulamaları, yem teknolojileri ve uluslararası iş birliklerinin önemine değinen Türe, fuarın yeni iş birlikleri ve ticari bağlantılar için fırsatlar sunacağını söyledi.

HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR VE VERİMLİ ÜRETİM

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş, su ürünleri sektörünün gıda güvenliği, istihdam, ihracat ve ekosistemlerin korunması açısından stratejik önem taşıdığını söyledi. Türkiye'nin 2025 yılında 1 milyon 37 bin tonla Cumhuriyet tarihinin en yüksek su ürünleri üretimine ulaştığını belirten Akbaş, bunun 627 bin tonunun yetiştiricilikten elde edildiğini, Türkiye'nin çipura ve levrek üretiminde dünyada, su ürünleri yetiştiriciliğinde ise Avrupa Birliği ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını ifade etti. Yaklaşık 100 ülkeye ihracat yapıldığını ve 2026 yılı için 2,5 milyar dolarlık ihracat hedeflendiğini aktaran Akbaş, üretim planlamasında deniz kaynaklarının korunmasına odaklandıklarını vurguladı. İklim değişikliği ve deniz kirliliğine dikkat çeken Akbaş, "Artık ne kadar çok ürettik değil, nasıl ürettik sorusu da çok önemli olacak" diyerek sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve dijitalleşmenin sektörün geleceğinde belirleyici olacağını söyledi.

İHRACATTA BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, su ürünleri ihracatının 1999'da yaklaşık 50 milyon dolardan bugün 2,3 milyar dolara ulaştığını belirtti. Sektörün Ege Bölgesi'nin önemli ihracat kalemlerinden biri haline geldiğini söyleyen Kızıltan, Türkiye'nin artık yurt dışına teknoloji ve Ar-Ge ihraç eden, kültür balıkçılığında farklı ülkelere yatırım ve teknoloji konusunda yön veren bir konuma ulaştığını ifade etti.

TÜRK YATIRIMCILARI DAVET ETTİ

Gine Cumhuriyeti Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Bakanı Fatima Camara ise ülkesinin su ürünleri potansiyeline ilişkin bilgi vererek, balık yemi üretim altyapısının kurulması, modern kuluçkahanelerin hayata geçirilmesi ve akuakültür teknolojilerinin transferi alanlarında uluslararası iş birliklerine açık olduklarını söyledi. Camara, Türk yatırımcıları Gine'de ortaklıklar kurmaya ve uzun vadeli yatırımlar yapmaya davet etti.

YENİ GELİŞMELER ELE ALINACAK

Future Fish Eurasia ile eş zamanlı düzenlenen AquaFeed Eurasia Uluslararası Yem Konferansı'nda ise akuakültür yemleri, beslenme, üretim teknolojileri ve sektördeki yeni gelişmeler ele alınacak. Fuar boyunca sektör temsilcileri yeni ürün ve teknolojileri inceleme, iş bağlantıları kurma ve yeni ihracat pazarlarına yönelik temaslarda bulunma fırsatı bulacak. Fuar kapsamında, Türk su ürünlerinin tanıtımına yönelik tadım etkinlikleri ve çeşitli sektörel buluşmalar da gerçekleştiriliyor. Future Fish Eurasia, 26 Eylül Cumartesi gününe kadar Fuar İzmir'de ziyaret edilebilecek.