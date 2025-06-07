İzmir'de Gençler İçin Sağlıklı Yemek Atölyesi - Son Dakika
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İzmir'de Gençler İçin Sağlıklı Yemek Atölyesi

07.06.2025 11:43
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, gençlerin sağlıklı yemek yapmayı öğrenmesi için 'Dersler Değil Tencereler Kaynıyor' projesini başlattı. Katılımcılar, ekonomik ve sağlıklı tariflerle yemek yapıp, bu yemekleri birlikte yedi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, gençlerin en uygun bütçe ile en sağlıklı yemekleri yapabilmesi ve temel mutfak becerilerini edinmesi amacıyla "Dersler Değil Tencereler Kaynıyor" projesinin ilk atölyesini yaptı. Teorik eğitimin ardından tezgah başına geçen gençler, tencereleri kaynatıp en ekonomik ve en sağlıklı yemekleri birlikte yedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, ekonomik koşullar ve gıda güvenliğinin önemini göz önüne alarak bir proje başlattı. İzmirli gençlerin uygun bütçe ile sağlıklı yemekler yapabilmesi amacıyla başlatılan "Dersler Değil Tencereler Kaynıyor" projesinin ilk atölyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy'de bulunan Meslek Fabrikası Kurs Merkezi'nde başlatıldı. Eğitmen Tülin Korkmaz eşliğinde tezgah başına geçen gençler, kesme tahtalarının farklı renklerde olmasının sebeplerinden temel mutfak becerilerine kadar pek çok konuda teorik eğitim aldı. Katılımcılar, daha sonra kremalı domates çorbası, makarna, köri soslu tavuk ve Kıbrıs tatlısı yaptı. Atölyenin çok faydalı geçtiğini kaydeden gençler, eğitim sonunda yaptıkları yemekleri birlikte yedi.

Proje devam edecek

Proje hakkında bilgi veren Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, Meslek Fabrikası olarak istihdama yönelik mesleki eğitim faaliyetlerini sürdürmenin yanı sıra toplumsal faydayı önceleyen belli projeleri de gerçekleştirdiklerini belirtti. Kapı, "Proje Geliştirme ve Uygulama Birimimiz, 18-30 yaş arası gençlerle bir çalışma yürüterek gençlerin taleplerini topladı. Bu taleplerin başında ekonomik ve sağlıklı besinlere ulaşım ile temel mutfak becerilerini kazanma yer alıyordu. Bu kapsamda Dersler Değil Tencereler Kaynıyor adlı atölye çalışması gerçekleştiriyoruz. Gençler ekonomik uygunluğu olan sağlıklı besinlerle üç çeşit yemek hazırladı. Bulaş riski yüksek olan ve sağlıklı olmayan besinlerden uzak durmak adına eğitmenimiz tarafından gençlere bilgilendirici sunumlar da yapıldı. Eğitimin sonunda bir sofra kurularak yapılan yemekleri hep beraber yediler. Malzeme desteği sağlayan Bortar Group iş birliği ile düzenlediğimiz projemizi devam ettireceğiz" dedi.

"Artık daha sağlıklı yemek yapabileceğimi düşünüyorum"

Atölyeye katılan İzmir Demokrasi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Sıla Yıldız, "Bugün bu atölyede temel mutfak becerilerini öğrendik. En uygun bütçe ile hangi sağlıklı yemekleri yapabileceğimizi öğrendik. Bu özellikle öğrenciler için çok önemli. Öğrenciler genelde en kolay şekilde fast-food yemekleri tercih ederken burada sağlıklı besinlere en uygun bütçe ile nasıl ulaşılacağını gördük. Artık her yerde yemek yenmiyor. Örneğin kesme tahtalarının farklı renklerde olmasının anlamını bilmiyordum. Aslında renk katsın diye değilmiş. Bulaş riskini önlemek için farklı ürünlerin farklı tahtalarda kesilmesi gerekiyormuş. Ben yemek yapmayı çok bilmiyorum ama atölyeden sonra daha sağlıklı yemek yapabileceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

"Zor olmayan ve maliyeti az olan yemekler"

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Tunç Coşkun Aydemir de "Bugün kremalı domates çorbası, makarna, köri soslu tavuk ve Kıbrıs tatlısı yaptık. Bu yemekler zor olmayan ve maliyeti az olan yemekler. Bir öğrenci için bu yemekleri öğrenmek kolaylık sağlıyor. Evde çok yemek yaptığımız söylenemez. Yumurtadan öteye geçmiyorduk. Buraya öğrenmeye geliyoruz. Bu yüzden atölye faydalı ve keyifli oluyor. Köri soslu tavuğu daha önce yapmamıştım ama yemeyi çok severim. Bundan sonra ben de evde yapabileceğim" ifadelerini kullandı.

"Bu yemekleri evde yapabilirim"

Uzaktan eğitimle Anadolu Üniversitesi Tıbbi Sekreterlik Bölümü öğrencisi Seçil Mutlu, "Hocamız bize atölyede püf noktaları anlattı. Tahtaların rengine kadar her şeyi öğrendik. Her şeyin maliyeti yüksek olduğu için daha uygun bütçe ile güzel yemek yapabilmeyi öğrendim. Öğrendiğim tarifler güzel menüler oldu. Kendim de evde deneyerek yapabilirim" sözlerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Güncel, Eğitim, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Gençler İçin Sağlıklı Yemek Atölyesi - Son Dakika

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