İzmir\'de Gençlik Hakları Çalıştayı Başladı

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde 26 Temmuz-3 Ağustos günleri arasında düzenlenen "Uluslararası Yaz Üniversitesi" projesi kapsamındaki sürdürülebilirlik ve ekoloji temalı Gençlik Hakları Çalıştayı başladı. İzmirli gençler Avrupa'nın dört bir yanından gelen yaşıtlarıyla birlikte çalıştaydan 5 proje çıkarmayı hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Avrupa Öğrencileri Derneği iş birliğiyle 26 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde organize edilen "Uluslararası Yaz Üniversitesi" projesi kapsamında 2 gün sürecek Gençlik Hakları Çalıştayı başladı. Çalıştaya, Avrupa'nın dört bir yanından ve İzmir'den gençler katılıyor.

Küresel ısınma, gençlik hakları, iklim krizi, biyoçeşitlilik, deniz ekolojisi gibi gündemlerin ön planda olduğu çalıştay ile farklı kültürlerden gençler bir araya gelecek. Program kapsamında Genç İzmir gönüllüleriyle birlikte eğitimler de verilecek.

"Gençler tekrar bir araya getirilecek"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Nursema Vakamatsu, "Başkanımızın gençlik politikası vizyonu ve misyonu doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Genç İzmir olarak Yaz Üniversitesi projesi kapsamında uluslararası sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği temelinde gençlik hakları çalıştayı yapıyoruz. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden 21 katılımcı, Türkiye'den de 21 gönüllü gencimiz var. Gençler uluslararası etkileşim içindeler. Gençlerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Çalıştayımızda eğitimler, oturumlar var. Gençlik üzerine çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarımızdan, paydaşlarımızdan eğitmenler gelecek, atölyeler düzenlenecek, proje yazma eğitimleri verilecek. Bu çalıştayın sonunda 5 proje çıkmasını planlıyoruz. 5 projeyle çalıştayı kapatacağız. Gençlerimiz tekrar bir araya getirilecek. Bu projeyi ileriki yıllarda da daha farklı iş birlikleriyle güçlendirmeyi planlıyoruz" dedi.

"Bu fırsat kaçmazdı"

Genç İzmir'in çok sayıda etkinliğine katıldığını ve mutluluk duyduğunu belirten üniversite öğrencisi Bahattin Çataltepe, "Kamp, deniz, aqua park gibi birçok etkinliğe katıldım. Burada amacım sosyalleşmekti. Ayrıca yabancı dilimizi geliştirmemize de katkı sağladı. Bu fırsat kaçırılmazdı. Yurt dışından gelen arkadaşlarımızla sürdürülebilirlik eğitimini İngilizce alacağız" ifadelerini kullandı.

"Burada olduğum için mutluyum"

Sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Filiz Ezgin ise "İzmir Büyükşehir Belediyesi bize fırsat veriyor. İzmir çok fazla kültürün bir arada yaşadığı bir şehir. Belediyenin genç bakış açısını yönetime dahil etmeye çalışması avantaj sağlıyor. Şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bugün yabancı arkadaşlar edineceğiz, yaşıtımız gençler neler yapıyor, ekosistem konusunda dünya nasıl bir bakış açısına sahip, bunları öğreneceğiz. Burada olduğum için mutluyum" ifadelerini kullandı.

"İzmirli gençler çok umutlu"

Üniversite öğrencisi Eren Bice de, "Bugün burada gençlik hakları üzerine bir çalıştayımız var. Belediyemizin yaz üniversitesi projesinin de devamı. Sürdürülebilirlik, Birleşmiş Milletler'in kalkınma hedefleri, gençlik hakları gibi içeriklerimiz var, onları işleyeceğiz. Uluslararası projelere AB'nin çok güzel bir desteği var. Belediyemizin de bu projelere destek vermesi çok kıymetli. Hatta gelecekte kendi projelerini üretebilmesi ve bölgedeki gençlere dağıtabilmesi de önemli. İzmirli gençler çok umutlu" diye konuştu.

"Yereli tanıdım, çok beğendim"

Hollanda'dan gelerek programa katılan Veronique van der Vorm, "Türkiye'ye ilk gelişim ve çok sevdim. Kültürü çok güzel. Genel olarak insanlar sıcakkanlı. Mükemmel bir deneyim oluyor. İzmir'e tatile gelebilirsiniz ama bu daha da güzel. Yerel kültürü tanıma fırsatı buldum. Gerçekten çok beğendim" dedi.