Aslıhan Sinem Çiçek davasında mütalaa açıklandı: Sanıklardan biri için \'olası kastla öldürme\' suçundan ceza istendi

İzmir'de Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) evden iş görüşmesi için ayrıldıktan 1 gün sonra hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada esas hakkında mütalaa açıklandı. Savcı, Burak Kaya (31) hakkında 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı gece vakti nitelikli yağma' ile 'Kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçlarından, Cem Acar (30) içinse 'Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkasına sağlama' ile 'Olası kastla kasten öldürme' suçlarından ceza talep etti.

Bayraklı ilçesinde oturan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz 2022'de iş görüşmesi için Bornova ilçesindeki bir adrese gitti. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Araştırmada, Aslıhan Sinem Çiçek'in, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğu belirlendi. Durumu ağır olan Çiçek, 1 gün sonra yaşamını yitirdi.

Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, Burak Kaya gözaltına alındı. Çiçek'in telefonu üzerinde bulunan Kaya, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Gasp' suçundan tutuklandı.

BEYAZ ARACA BİNDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili yapılan araştırmada, Aslıhan Sinem Çiçek'in son olarak beyaz bir hafif ticari araca bindiği tespit edildi. Aracın geçtiği noktaları inceleyen polis, Cem Acar'a ulaştı. Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Acar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayağına elektronik kelepçe takılan Cem Acar'a konutunu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Acar'ın kuzeni D.A. da mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Burak Kaya için istenilen Adli Tıp raporunda kanında ve idrarında uyuşturucu tespit edildi. Kaya, 27 Ekim'de savcının istemiyle yurt dışı çıkış yasağı konulup tahliye edildi ancak ilerleyen süreçte başka bir suçtan hüküm giyip cezaevine girdi.

AİLEDEN SUÇ DUYURUSU

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede; Cem Acar için 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıla kadar, Burak Kaya için 'Yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 'Olası kastla öldürme' suçundan ise kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi.

Yargılama sürerken; Çiçek ailesi, sanıkların 'Kasten öldürme' suçundan da yargılanması için savcılığa başvurdu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen polis, Cem Acar'ı gözaltına aldı. Acar, 'Kasten öldürme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan tutuklandı.

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan ek iddianamede Acar'ın davranışının 'Kasten öldürme' sonucunu doğuracağını bilebilecek durumda olduğu, bu nedenle 'Doğrudan kastla insan öldürme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde satmak veya sağlama' suçlarını işlediği belirtildi. Cem Acar hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Uyuşturucu madde satmak' suçundan en az 10 yıl hapis cezası istemiyle, Burak Kaya içinse 'Nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüs' suçundan ikinci dava açıldı. Dava, mevcut dosyayla birleştirildi.

YARGILAMAYA DEVAM EDİLDİ

İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülmeye devam edilen duruşmaya, tutuklu sanık Cem Acar, Aslıhan Sinem Çiçek'in babası Serdar ve annesi Remziye Çiçek ile taraf avukatları katıldı. Diğer tutuklu sanık Burak Kaya ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmaya izleyici alınmazken, yargılama sürecinde dinlenilen bir tanık hakkında başlatılan 'Yalan tanıklık' soruşturmasından vazgeçilmesine hükmedildi.

AVUKATLARDAN SÜRE TALEBİ

Duruşmada savcı, esas hakkında mütalaasını sundu. Cumhuriyet savcısı, Burak Kaya hakkında 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı gece vakti nitelikli yağma' ile 'Kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçlarından cezalandırılma istedi. Diğer sanık Cem Acar içinse 'Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkasına sağlama' ile 'Olası kastla kasten öldürme' suçlarından ceza talep etti.

Taraf avukatları, esas hakkında mütalaaya ilişkin savunma için süre talep etti. Tarafların süre talebini kabul eden heyet, sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.