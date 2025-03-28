İzmir'de İBB Başkanı İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Protesto Edildi - Son Dakika
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İzmir'de İBB Başkanı İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Protesto Edildi

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İzmir'de üniversite öğrencileri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na yürümek istedi. Polis müdahalesiyle karşılaşan grup, sloganlar atarak haklarını savundu.

28.03.2025 01:44  Güncelleme: 03:04
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(İZMİR)- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden üniversite öğrencileri, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na yürümek istedi. Haydar Aliyev Caddesi'nde polis barikatıyla karşılaşan gruba TOMA ile müdahale edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İzmir'de başlayan protesto gösterileri devam ediyor.

Akşam saatlerinde Bornova ilçesindeki Küçükpark'ta toplanan üniversite öğrencileri, "Hak, hukuk, adalet", "Hükümet istifa", "Direne direne kazanacağız" ve "Polis simit sat, onurlu yaşa" sloganları atarak Büyükpark'a yürüdü.

Büyükpark'ta bir süre oturma eylemi yapan grubun bir kısmı burada kalırken, başka bir grup ise yürüyüşlerine devam ederek AK Parti İzmir İl Başkanlığı binasına gitmek üzere yola çıktı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın bulunduğu Bayraklı ilçesinde Haydar Aliyev Caddesi üzerinde polis ekipleri, eylemcilere barikat kurarak geçişlerine izin vermedi.

Burada da bir grup İstiklal Marşı ve Andımızı okuyup dağıldı. Kalan gruba ise polis yetkilileri, eylemcilere eylemin izinsiz olduğunu belirterek dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Uyarıların ardından gruba TOMA ile müdahale edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de İBB Başkanı İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Protesto Edildi - Son Dakika

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