İzmir'de İZBETON Operasyonu: Soyer ve Aslanoğlu Gözaltında - Son Dakika
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İzmir'de İZBETON Operasyonu: Soyer ve Aslanoğlu Gözaltında

İzmir\'de İZBETON Operasyonu: Soyer ve Aslanoğlu Gözaltında
04.07.2025 09:59
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İzmir'deki İZBETON soruşturmasında, eski başkan Soyer ve birçok isim adliyeye sevk edildi.

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İZBETON şirketi ve kooperatiflere yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu bazı şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu ile Organize Suçlar Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, İZBETON şirketi ve kooperatiflere yönelik 1 Temmuz'da operasyon düzenlendi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 157 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

126 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen, eski Genel Sekreter Barış Karcı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Çağlar Kalkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gaffar Karadoğan, Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hanifi Mert Yılmaz, CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcısı Haydar İzgin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un oğlu Fırat Erkol, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni olan tiyatro oyuncusu ve o dönem İZBETON A.Ş. yönetim kurulu üyesi olan Yücel Erten, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Başkanı Hüseyin Cengiz'in de aralarında bulunduğu 126 şüpheli, gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 137'E YÜKSELDİ

Operasyonun ikinci gününde gözaltı sayısı, 137'e yükseldi. Gözaltına alınan Tunç Soyer ve diğer şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Şüphelilerin, Sayıştay Raporu, Mülkiye Müfettişi Raporu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Denetim Raporu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı İç Denetim Raporu ve bilirkişi raporlarına istinaden 'İhaleye fesat karıştırma', 'Edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bazı şüpheliler, dün akşam ve bu sabah adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında Soyer, Aslanoğlu ve Kaya'nın da bulunduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de İZBETON Operasyonu: Soyer ve Aslanoğlu Gözaltında - Son Dakika

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