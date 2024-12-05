İzmir'de Kadınlar Seçme ve Seçilme Hakkının 90. Yılını Kutladı - Son Dakika
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İzmir'de Kadınlar Seçme ve Seçilme Hakkının 90. Yılını Kutladı

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İzmir'de, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte, seçilmiş kadın yöneticiler bir araya geldi. Katılımcılar Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak bu tarihi günü kutladılar.

05.12.2024 18:37  Güncelleme: 19:42
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(İZMİR)- İzmir'in seçilmiş kadınları, 5 Aralık kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90'ıncı yıl dönümü nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi organizasyonu ile bir araya geldi. Kültürpark'tan Cumhuriyet Meydanı'na kadar bando eşliğinde yürüyen kadınlar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Kadınların renkli yürüyüşüne İzmirliler de alkışlarla destek verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 90'ıncı yıl dönümü nedeniyle seçilmiş kadın yöneticilerle yürüyüş düzenledi. Kentin pek çok noktasından gelen kadın muhtarlar, meclis üyeleri gibi seçilmiş kadın yöneticiler, Kültürpark Lozan Kapısı'nda buluştu. Ellerindeki pankart ve dövizlerle yürüyüş yapan kadınlara, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu da marşlarla eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşü ilgiyle takip eden vatandaşlar alkışlarla destekte bulunarak o anları cep telefonları ile kaydetti. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

"Ne mutlu Türk kadınına"

Yürüyüşe katılan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, 5 Aralık tarihinin önemini vurgulayarak "Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize sağladığı bu imkanla karşınızdayım. Her seçilmiş kadın için bu çok kıymetli. Ne mutlu Türk kadınına. Önümüzdeki süreçte Cumhuriyet'in değerlerini koruyan, kollayan, takip eden nice kadın belediye başkanları, nice muhtarlar, nice meclis üyeleri görmek dileği ile 90'ıncı yıl dönümümüz kutlu olsun" dedi. Yürüyüşe katılan Narlıdere Altıevler Mahallesi Muhtarı Zuhal Arabacı da "Burada olmamızın sebebi ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize sağladığı imkanlardır. Onu saygı ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

"Kadınların fiili olarak eşit yurttaş olamadıkları açıktır"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Hatice Semerci, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının tarihsel sürecini aktardı. Semerci, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk sayesinde birçok gelişmiş ülkeden önce seçme ve seçilme hakkını elde ettiklerini vurguladı. Parlamentolararası Birlik'in 2023 verilerine göre dünyadaki parlamentoların kadın temsilinde 186 ülke arasında Türkiye'nin en alt sıralara gerilediğini kaydeden Semerci, "Nüfusun yarısını kadınlar oluşturmasına rağmen kadınların fiili olarak eşit yurttaş olamadıkları açıktır. Kadının önündeki engellerin kalkması, yasal değişikliklerin yapılması, kadın erkek eşitliğini sağlayacak toplumsal dönüşümün sağlanması için dün olduğu gibi bugün de çalışmalarımıza ve mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

En genç muhtar konuştu

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan programın ardından Tarihi Havagazı Fabrikası'nda da etkinlik yapıldı. İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılıç'ın da katıldığı toplantıda, İzmir'in en genç kadın muhtarı 27 yaşındaki Çiğli Esentepe Mahallesi Muhtarı Jale Altınova da bir konuşma yaptı. Ailesinin ve Esentepe halkının desteği ile göreve geldiğini belirten Altınova, kadın muhtar olarak insanların sorunlarına farklı bir duyarlılıkla yaklaştığını ve mahallelilerle dayanışma içinde olduğunu söyledi. İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Canan Aydemir Özkara da Türkiye'de kadınların yıllardır mücadele içinde olduğunu ifade ederek, seçme ve seçilme hakkının kadınlara verilmediğini, bu hakkın kadınlar tarafından kazanıldığını dile getirdi. Özkara, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve kadın hareketinde mücadele veren kadınlara teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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