İzmir'de Kar Yağışı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Kar Yağışı Başladı

İzmir\'de Kar Yağışı Başladı
26.02.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in yüksek kesimlerine gece kar yağdı, Beydağ ve Tire beyaza büründü. Ulaşımda dikkatli olunmalıdır.

İZMİR'in yüksek kesimlerine gece saatlerinde kar yağdı. Yağışla birlikte Ödemiş Bozdağ beyaza bürünürken, Tire de karla kaplandı. Kar yağışı Bayındır, Kiraz ve Kemalpaşa'nın yüksek kesimlerinde de etkili oldu.

İzmir'de hava sıcaklıklarının düşmesi ile gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Ödemiş'in Bozdağ ve Gölcük mahalleleri, Bayındır'ın Alankıyı Mahallesi, Beydağ'ın Ovacık Yaylası ile Kiraz'ın Sarısu Mahallesi, beyaza bürüdü. Tire ve Kemalpaşa'da da kar etkili oldu. Ekipler, bölgede ulaşımda sorun yaşanmaması için yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, sürücülerin dikkatli olması konusunda da uyarılar yapıldı. Beyaz örtüyle kaplanan bölgeler güzel manzaralar oluştururken, vatandaşlar kar yağışını cep telefonları ile kaydetti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ulaşım, Güncel, Beydağ, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Kar Yağışı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı O görüntülere soruşturma Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Senegal’de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor Senegal'de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 67’ye yükseltti Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 67'ye yükseltti
Bill Gates’ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım Bill Gates'ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım

15:11
İngiltere’den video çekip Türkiye’de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim
İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim
14:53
Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı
Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı
14:42
Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz
Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:56
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
13:28
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 15:23:53. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Kar Yağışı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.