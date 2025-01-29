İzmir'de Karnesini Getiren Öğrencilere Ücretsiz Buz Pateni Keyfi

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(İZMİR) - Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen öğrencilerin akınına uğradı. Karnelerini getiren öğrenciler ücretsiz buz pateni yaparak güzel anılar biriktirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova'daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yer alan Buz Sporları Salonu'ndaki halk seanslarını yarıyıl tatili boyunca ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz yaptı. "Karneni al gel" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında İzmirli minikler karne hediyesi olarak buz pateni yaparak tatil coşkusunu doyasıya yaşadı. Buz pisti öğrencilerle doldu taştı.

"İlgi yoğun"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Buz ve Su Sporları Şube Müdürü Veli İnan Konca, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ın talimatıyla sömestr döneminde karne hediyesi olarak çocuklarımıza ücretsiz hafta içi her gün 13.00-16.00 saatleri arasında buz pistimizi açtık. Yoğun bir eğitim döneminin ardından çocuklarımızın ara tatilde çok daha keyifli zaman geçirmesini hedefledik. İlgi çok yoğun. Gelen talepleri karşılamak için paten ve personel sayımızı artırdık. Umarım İzmir halkına daha yararlı işler yapmaya devam edeceğiz. Başkanımızın aldığı karar doğrultusunda 2025 yılında zam olmaması sağlandı, 2024 tarifesi devam ediyor. Halk seanslarımızın yanı sıra özel derslerimiz ve kurslarımız da var. Tüm vatandaşlarımızı tesisimize bekliyoruz. Sporu ve sporcuyu her zaman desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

" Zonguldak'tan geldik, kıskanıyoruz"

Karnesini getirerek ücretsiz etkinlikten yararlanan ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Hafza Polater, çok eğlendiğini belirtirken, ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi Ayaz Esen, "Burada kaymak çok güzel. Herkese öneriyorum. Seansların ücretsiz olduğu için rahatlıkla geliyoruz" dedi. Zonguldak'tan İzmir'e tatil için gelen ve kızını tesise getiren velilerden Elif Terzi ise, "Yarıyıl tatili olduğu için çok yoğun. İzmir'i ve bu imkanlarını seviyoruz. Ailem İzmir'de yaşıyor. Ben de İzmir'de doğdum, büyüdüm. İzmir'deki bu imkanları açıkçası kıskanıyorum. Kızım artistik cimnastik yapıyor, buz pateni de yapmasını isterdik. Bu spor dalının Türkiye'de yaygınlaşmasını çok isterdim" diye konuştu.

Annesiyle birlikte etkinliğe katılan minik Ilgın Terzi ise, "Buraya geldiğimde kendimi çok mutlu hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"Keşke bütün illerde de olsa"

Çocuklarıyla birlikte tesise gelen Yasemin Akpınar, " Samsun'dan geliyoruz. Böyle etkinlikler keşke bütün illerde olsaydı. Büyükşehir'e teşekkür ederiz. Biz şanslı azınlığız, duyduk, geldik. Her şeyden memnunuz, çocuklarımız çok eğlendi, herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Şubat ayından itibaren 2024 fiyatı tekrar geçerli olacak

Buz pisti için 2025 yılında öğrencilere uygulanacak 100 lira seans fiyatını 150 liraya, tam seans fiyatını da 150 liradan 200 lirayı çıkartan karar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Mali Yılı Bütçesi'nde yer almış ve meclis kararı ile onaylanmıştı. Ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın verdiği talimat kapsamında 2024 yılı fiyatlarına dönüş yapılmasına karar verildi. Ocak ayında yapılan meclis toplantısında 2024 yılı fiyatlarına dönüş yapılmasını sağlayacak karar oy birliği ile çıktı. Şubat ayından itibaren öğrenci seans ücreti geçtiğimiz yıl olduğu gibi 100 TL, tam kişi seans ücreti ise 150 TL olarak uygulanacak.