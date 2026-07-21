İzmir'de Kedi Mahallesi Projesi

Haber: Tenzile AŞÇI - Kamera: Özgür ŞENGÜL

(İZMİR) - Sokak hayvanlarının toplatılmasına ilişkin tartışmalar sürerken; içerik üreticisi Sarper Yeniçeri, İzmir'in tarihi Karataş Mahallesi'nde kediler için "Kedi Mahallesi" kurmaya çalışıyor. Yeniçeri, projeyi "antik kentlerdeki turist yürüyüş rotaları"na benzeterek, "Hem kediler hem insanlar için bir yaşam alanı oluşturacağız" dedi.

Sokak hayvanlarının toplatılması ve geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken, İzmir'de bir ilk olacak alternatif bir proje hayata geçiriliyor. İçerik üreticisi Sarper Yeniçeri, tarihi Karataş Mahallesi'nde dokuz ayrı noktadan oluşacak "Kedi Mahallesi" projesini hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

Projeyle hem sahipsiz kedilere yaşam alanı oluşturmayı hem de bölgeyi yeni bir turistik rotaya dönüştürmeyi hedefleyen Yeniçeri, "Ben üçüncü bir seçenek olarak ortaya çıktığım için bunun umut olabileceğini düşünüyorum" dedi.

"DİĞER MAHALLELERE ÖRNEK OLABİLİRİZ"

Projeye başlama sebebine ilişkin Yeniçeri, "Bizim mahallemiz eski, tarihi bir mahalle olduğu için çok fazla sahipsiz ve sahip çıkılmayan arsa var. Kedilerin orada takılmaya başlamasıyla birlikte öngörülemeyen şikayetler oluyordu. Bir yandan da mahallemiz tarihi ve turistik bir mahalle ama bu taraflara kadar gelen insanlar, turistler buraya gelmeyi tercih etmiyordu. Kafamda parçaları birleştirdim açıkçası. Hem kedilere çok güzel bir yer yapabiliriz hem bu alanları kediler için değerlendirebiliriz. Zaten Türk kedileri dünyaca meşhur. Bu üç unsuru bir araya getirerek bir şekilde paradigma değişimi yaratabiliriz, diğer mahallelere örnek olabiliriz diye düşündüm ve proje böyle ortaya çıktı" dedi.

"KET VURULMASI GİBİ BİR DURUM OLMADI"

Projeye başlamasının ardından olumsuz tepki almadığını kaydeden Yeniçeri, şunları söyledi:

"Projeyi kime anlattıysam çok iyi anladı ve çok beğendi ama herkes de başkalarının anlayamayacağına dair bir niyet okumaya girdi. Ben de bunun böyle olmayacağını, bizim insanımızla ilgili olan o olumsuz yorumların hepsinin aslında bir daha gözden geçirilmesi gerektiğini düşündüm. Ben, kedilerden şikayetçi olanlara da kedileri çok sevenlere de hak veren bir yerde buldum kendimi ve ikisine de hitap edebileceğimi düşündüm. Şimdiye kadar sadece 'Sorun yaşayacaksınız' diyen insanlar artık sorun olmaya başladı bir noktada. Çünkü projeye odaklanmayıp 'Bakalım başına ne gelecek?' diye takip edilmeye başlandık. Şu ana kadar da çok fazla olumsuz tepki, çok fazla ket vurulması gibi bir durum olmadı. Herkes destekliyor."

"İNSANLARIN FİZİKSEL OLARKA YARDIMCI OLABİLECEĞİNİ GÖRDÜM"

Projeye, gönüllü sivil desteğin olduğunu belirten Yeniçeri, şu ifadeleri kullandı:

"Başlangıçta ben tek başıma bunu bir harekete dönüştürüp mahallede örnek olmak için bir yola çıktığımı düşünüyordum. Sonra, 'Ben sadece buraya geliyorum ve kendi başıma bir alanı düzeltmeye çalışacağım' diye Instagram hesabımda bir hikaye paylaştım. Burada tesadüfen üç kişinin 'Merhaba, biz de geldik' demesiyle aslında insanların fiziksel olarak da yardımcı olabileceğini görmeye başladım. Ondan sonra bir şekilde alanı kazmaya başladık. Sonra insanlar mesaj atmaya başladı; 'Nasıl uzaktan destek olabiliriz?' diye. Uzaktan destek olmak isteyenlere de bir seçenek sunduk. Yasal ve vergisel konuları da halledip tabii."

"İKİ TARAFTAN DA DESTEK GÖRÜYORUM"

Yeniçeri, mahalle halkının da projeye olumlu destek verdiğini söyleyerek "Kediyi sevenler zaten gönüllü olarak şu anki şartlarda besleyebildikleri için... Onlar beni şu yüzden seviyor: Kedilere çok iyi şartlarda bakacak biri çıktı ve böyle bir proje geliştirdi. Kedilerden şikayetçi olanlar da bunun profesyonel yapılacağını, artık sistematik bir şekilde kedilerden mahallenin de fayda sağlayacağını, sağda solda kedilerle ilgili hijyen sorunları yaşanmayacağını düşündükleri için beni destekliyor. İki taraftan da destek görüyorum şu an" diye konuştu.

"KEDİLER İÇİN TAM BİR YAŞAM ALANI OLACAK"

Proje'nin A'dan Z'ye yaşam alanı olarak tasarlandığının altını çizen Yeniçeri, turistik rota benzetmesi yaparak şöyle konuştu:

"Benim kafamda şu an hayalini kurduğum dokuz tane nokta var ve bu dokuz nokta asansörden başlayıp Bahri Baba Parkı'na kadar gidiyor. Bunu antik kentlerdeki turist yürüyüş rotaları gibi düşünebilirsiniz. En ortasında oturup dinlenebileceğiniz bir kafemiz de dahil olmak üzere. İlk alan bizim aslında pilot bölgemiz. Burası iki adet dut ağacının yan yana olduğu bir yer. Normalde de engebeli bir yerdir. Biz burayı düzledik. Arsanın sahiplik konusu biraz karışık olduğu için taşınıp gidebilen yapılaşmalar dışında bir şey düşünmüyoruz. Sadece bir gün biri şikayet ederse ya da şu an öngöremediğimiz sorunlar çıkarsa kaldırıp götürebileceğimiz malzemeleri tercih ediyoruz. Bilimsel kaynak taraması yapıyoruz. Kedi yuvalarının malzemesi nasıl olmalı, kedi tuvalet alanı yapıldığında oraya hangi bitkiler ekilmeli, bunlar gübre görevi görmeli mi? Biz üç-dört günde bir gelip kedilerin yaşam alanlarını temizlesek, mama kaplarını temizlesek yeterli mi vb. Ama bu bir yandan da bir sanat projesi tabii. O yüzden sadece yuva, mama kabı ve tuvalet alanı gibi şeylerle bırakmayı düşünmüyoruz. Şu duvara bir mural, altına belki kavramsal sanat eserleri... Takipçilerimizden gelecek yönlendirmeler ve sağlayabilecekleri katkıları değerlendirip birlikte yol alıyoruz. Burası kediler için tam bir yaşam alanı olacak ama insanlar da buradan faydalanacak. Hem insanların hem kedilerin keyfinin yerinde olduğu, mahallenin çehresini değiştirecek bir proje olacak."

"BENİM UMUDUM VAR"

Projenin mevcut koşullarda umut ve örnek olmasını istediğini belirten Yeniçeri, "Burada daha önce hiç denenmemiş bir şey yapıyoruz. Çok farklı şeyleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Şu aşağıda yüz kediye bakan Kedici Neşe teyzemiz ne yapmış, daha önceki sanat projelerinde neye göre hareket edilmiş... Bir sürü paradigmanın bir araya gelip burada bir değişim yaratmaya çalıştığımız bir proje. Bu yüzden biraz yavaş ilerliyor. Bu biraz zorlayıcı oluyor ama güzel bir hayal. Ben umarım ileride torunuma, 'Burası kedi mahallesi değildi, biz yaptık' diye söyleyebilirim. Benim hayalim de bu. Benim başlattığım bu hareket bence umut olur. Umut olmakla kalır mı, o konuda biraz tereddütlüyüm. Çünkü baktığınız zaman mahalle aslında bizim küçük bir simülasyonumuz, dünyadaki gibi. Kedileri istemeyenler var, kedileri ne olursa olsun isteyenler var. Ben üçüncü bir seçenek olarak ortaya çıktığım için bunun umut olabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden benim umudum var. Bunun farklı yerlere de sirayet edebilecek bir proje olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.