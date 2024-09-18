İzmir'de Kış Spor Okulları Başlıyor - Son Dakika
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İzmir'de Kış Spor Okulları Başlıyor

İzmir\'de Kış Spor Okulları Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kış dönemi spor okullarının eğitimlerine 23 Eylül'de başlayacak. 17 ayrı tesiste 26 farklı branşta sunulacak eğitimler için kayıtlar devam ediyor. Her yaştan İzmirlinin yararlanabileceği ücretsiz spor imkanı sunulacak.

18.09.2024 09:52  Güncelleme: 09:54
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin spor okullarında kış dönemi 23 Eylül'de başlıyor. 17 ayrı tesiste 26 farklı branşta kış spor okulları için kayıtlar devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin spora erişimde fırsat eşitliği ilkesiyle sürdürdüğü spor okullarında kış dönemi 23 Eylül'de başlıyor. 17 tesiste 26 farklı spor branşında verilecek eğitimler için kayıtlar sürüyor. 15 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek kış spor okullarından her yaştan İzmirli yararlanacak.

Kış spor okulları kapsamında atletizm, basketbol, futbol, jimnastik, tekvando, judo, tenis, satranç, temel hareket eğitimi, yüzme, sutopu, halk oyunları, dans, özel öğrenciler basketbol-yüzme, voleybol, masa tenisi, güreş, badminton, zeka oyunları, karate ve futsal branşlarında eğitimler veriliyor. Yetişkin kursiyerler için pilates, step-aerobik, kano, sağlıklı yaşam, kondisyon, yoga, yüzme ve tenis branşları da yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin haziran ayında başlattığı yaz spor okulları da büyük ilgi görmüş, 25 bin kişi yararlanmıştı.

Tesislerde hazırlıklar tamamlandı

İzmirliler kış spor okulları eğitimlerine Kültürpark'taki Celal Atik Spor Salonu, Konak Pazaryeri Mahallesi Spor Sahası, Bornova Naim Süleymanoğlu Spor Salonu, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Bornova Meriç Yaşayan Parkı Futbol Sahası, Bornova Havuz İzmir, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü, Karabağlar Can Çağnay Spor Salonu, Karabağlar Peker Mahallesi Futbol Sahası, Balçova İzmir Kayıkları Yelken ve Kano Tesisi, Bayraklı Çiçek Halı Saha, Bayraklı Ahmet Taner Kışlalı Parkı, Bostanlı Rekreasyon Alanı, Beydağ Spor Salonu, Bayındır Çırpı Çok Amaçlı Spor Salonu, Foça Bağarası Spor Salonu'nda katılabiliyor.

Ücretsiz spor imkanı

Celal Atik Spor Salonu'nda sağlıklı yaşam, özel öğrenciler için basketbol, Bayraklı Çiçek Halı Sahası, Peker Mahallesi Futbol Sahası, Naim Süleymanoğlu Spor Salonu ve Meriç Mahallesi Yaşayan Futbol Sahası'nda futbol, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda sağlıklı yaşam, Can Çağnay Spor Salonu'nda güreş ve Pazaryeri Mahallesi spor sahasındaki tüm branşlar ücretsiz olacak.

Eğitim programı hakkında detaylı bilgiye izmirbsbspor.org adresinden, 425 04 21 (dahili 106-107-108) numaralı telefon hattından, Celal Atik Spor Salonu merkez kayıt biriminden ve Sporİzmir uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Kış Spor Okulları Başlıyor - Son Dakika

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