İzmir'de Kıskançlık Cinayeti: 4 Kişi Parçalanmış Cesetlerle Derin Dondurucuda Bulundu - Son Dakika
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İzmir'de Kıskançlık Cinayeti: 4 Kişi Parçalanmış Cesetlerle Derin Dondurucuda Bulundu

İzmir\'de Kıskançlık Cinayeti: 4 Kişi Parçalanmış Cesetlerle Derin Dondurucuda Bulundu

İzmir'de Saparmurat Hallyev, sevgilisi ve kızlarıyla birlikte kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada 4 kişiyi öldürüp cesetlerini parçalara ayırarak derin dondurucuya koydu. Hallyev, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

01.08.2024 17:02
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İZMİR'de, kıskançlık nedeniyle sevgilisi Gulkamar Hanymova (54) ile kızları Leyla Geldiyarova (28), Lachyn Geldiyarova (30) ve kızlardan birinin erkek arkadaşı Ruslan Kerimov'u (34) öldürüp, cesetlerini parçalara ayırdıktan sonra derin dondurucuya koyan Saparmurat Hallyev (60), 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki 2 katlı evde yaşayan Türkmenistan uyruklu Gulkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyarova, Lachyn Geldiyarova ve Ruslan Kerimov adlı erkekten haber alamayan yakınları 18 Haziran 2023'te durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giren ekipler, derin dondurucuda 4 kişinin parçalanmış cesetlerine ulaştı. Olayla ilgili Türkmenistan uyruklu olduğu belirlenen cinayet şüphelisinin yakalanması için özel ekip kuruldu. Şüpheli Saparmurat Hallyev, 19 Haziran 2023'te Çeşme ilçesinde polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Saparmurat Hallyev hakkında 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek 3 kadına karşı kasten öldürme' ve 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ayrıca olaydan haberi olduğu ancak güvenlik güçlerine bildirmediği iddiasıyla tutuksuz sanık M.A. için 1 yıla kadar hapis istendi.

Davanın bugün görülen ilk duruşmasına, tutuklu sanık Saparmurat Hallyev ile tutuksuz sanık M.A. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı duruşmada iddianameyi okudu. Ardından tercüman eşliğinde ifadesi alınan Hallyev, cinayetleri kabul etti.

Gulkamar Hanymova ile dini nikahlı yaşadıklarını belirten Saparmurat Hallyev, ilişkilerinin bozulmasıyla Hanymova'nın telefonuna gizli ses kaydı alan program yüklediğini söyleyip, "O uyurken, Gulkamar Hanymova'nın telefonunu alarak programdan kimlerle konuştuğunu dinliyordum. Önce kabul etmedi ama ses kaydını açınca özür diledi. Bana bir daha böyle bir şey yapmayacağını söyledi. Ben de affettim. Bir süre sonra yine şüphem arttı. Tekrar program yükledim. Üzerinden 2 ay geçti. Başka biriyle konuşmalarını tespit ettim. Olay günü tartıştık. Alkollü içki içtim" dedi ve cinayetleri kabul etti.

Tutuksuz sanık M.A. ise Saparmurat Hallyev ile Çeşme'de inşaatta çalıştığını, olaydan haberi olmadığını ve polislerin Hallyev'i sorması üzerine yerini gösterdiğini belirterek beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Saparmurat Hallyev'in 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek 3 kadına karşı kasten öldürme' ve 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, diğer sanığın ise beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Saparmurat Hallyev için öldürülen her bir maktul için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, cezada indirim uygulamadı. Diğer sanık M.A.'nın ise beraatine karar verildi.

Kaynak: DHA

İzmir, Mahkeme, Cinayet, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Kıskançlık Cinayeti: 4 Kişi Parçalanmış Cesetlerle Derin Dondurucuda Bulundu - Son Dakika

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