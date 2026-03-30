İzmir'in Konak ilçesinde sahildeki kayalıkların arasında, kordon bağı kesilmemiş kız bebek cesedi bulundu. Olay, 26 Mart'ta saat 10.30 sıralarında İzmir Liman Başkanlığı karşısında meydana geldi. Körfezde eğitim yapan deniz polisleri, kayalıkların arasında kordon bağı kesilmemiş bir kız bebek buldu.
İhbarla gelen sağlık ekipleri, bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemelerinin ardından bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Kız Bebek Cesedi Bulundu - Son Dakika
