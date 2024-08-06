İzmir\'de Kuyumcu ve Oto Galeri Kurşunlama Olayında 6 Şüpheli Tutuklandı

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İZMİR'in 2 ayrı ilçesinde kuyumcu ve oto galeriyi kurşunladığı suçlamasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklandı.

Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde faaliyet gösteren bir oto galeri ile bir kuyumcu, 27 Temmuz'da farklı saatlerde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yeri incelemesinin ardından şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziemir ve Bayraklı İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirledi. Önceki gün yapılan operasyonla 6 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.