İzmir'de Lise Öğrencilerinin Bilim Şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Lise Öğrencilerinin Bilim Şenliği

Geniş Video İzle

Karşıyaka'da yapılan bilim şenliğinde 45 proje sergilendi, öğrenciler deneyimleme fırsatı buldu.

20.09.2024 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de lise öğrencilerinin yaptığı 45 proje sergilendi

İZMİR - Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Körfez'in Karşıyaka'sı Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği' kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklemeye hak kazanan 45 proje sergiyle tanıtıldı.

Karşıyaka'da bulunan bir alışveriş merkezinin bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte, birbirinden ilginç ve başarılı projelerin tanıtımı için 34 ayrı stant kuruldu. Tarımdan savunma sanayine, el işlemelerinden artırılmış gerçeklik teknolojisine kadar birçok proje katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi. Şenlik alanına gelen öğrenciler, stantlarda ilgi duydukları projeleri de deneyimleme fırsatı yakaladı.

"Projelere öğrencilerin ilgileri çok yüksek"

Karşıyaka Alev Alatlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Perihan Ayaz, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün teknolojik anlamda yapmış olduğu bu çalışmalardan son derece mutluyuz. Okulumuz öğrencilerinin de ilgileri çok yüksek. Çocuklarımızla buraya gelip; bilimsel, kültürel, sanatsal anlamda çok verimli bir gün geçirdik" ifadelerine yer verdi.

"Bizim de projeleri deneyimlememize izin verdiler"

Şenliğe projeleri incelemek için gelen 9. sınıf öğrencisi Ayşenaz Yücetürk ise "Bir sürü proje var. Bize aktiviteler yaptırdılar ve ben çok memnun oldum. Boyama ve seramik yapıyorlardı. Bizim de deneyimlemelerimize izin verdiler, ondan çok keyif aldım" dedi.

"Yazılım alanında ilerlemek istiyorum"

Şenlikte en çok yazılım ve kodlama ile ilgili projelerin dikkatini çektiğini ifade eden öğrenci Zafer Ayaz Şen, "Ben kendim de yazılımla ilgileniyorum. O projeleri deneyimledik. Ben de bilgisayar ve yazılım mühendisliği alanında ilerlemek istiyorum" diye konuştu.

Yaptıkları 'vantilatör ve kolonya' projesinden bahseden bir diğer öğrenci Mercan İlkan, şunları kaydetti:

"İlk önce kolonya yaptım. Kolonyanın içindeki malzemeleri karıştırarak biz de kolonya yaptık. Bir de mini vantilatör yaptık. Burada yapılan projelere katılımcı olarak biz de dahil olmak istedik. Yaptığımız projenin yazın sıcaklarda kullanışlı olacağını düşündük."

İzmir\'de Lise Öğrencilerinin Bilim Şenliği
Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Karşıyaka, Etkinlik, Eğitim, Körfez, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Lise Öğrencilerinin Bilim Şenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:06 Skandal görüntüler ortaya çıktı Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi
22:12 Lübnan’a bomba yağıyor İsrail’den peş peşe açıklamalar geldi Lübnan'a bomba yağıyor! İsrail'den peş peşe açıklamalar geldi
20:02 44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi 44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi
19:55 Özgür Özel, ’Mustafa Kemal’in askeriyiz’ diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara Özgür Özel, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara
19:36 Narin’in köyü ile ilgili korkunç gerçek 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi Narin'in köyü ile ilgili korkunç gerçek! 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi
10:32 Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı
10:29 Ziraat kadına yaptığı müdahale tepki toplamıştı: CHP’li belediye başkanı hareketini savundu Ziraat kadına yaptığı müdahale tepki toplamıştı: CHP'li belediye başkanı hareketini savundu
10:22 Haluk Bilginer, bir kez daha Emmy Ödülleri’nde aday gösterildi Haluk Bilginer, bir kez daha Emmy Ödülleri'nde aday gösterildi
10:16 Kararnamede çarpıcı detay Özel’in övdüğü valilerden 2’si merkeze çekildi Kararnamede çarpıcı detay! Özel'in övdüğü valilerden 2'si merkeze çekildi
10:13 KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı
10:02 Kim bu Ayşegül Akdoğan Hakkındaki iddia bir hayli vahim, “tutuklansın“ diye hashtag açıldı Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı
09:49 Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ’’Sevdiklerinize veda edin’’ mesajı yolladı Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ''Sevdiklerinize veda edin'' mesajı yolladı
09:36 Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 23:30:43. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Lise Öğrencilerinin Bilim Şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement