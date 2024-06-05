İzmir'de Mavi Bayraklı Plaj Sayısı 64'e Yükseldi

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çevre yatırımları kentteki mavi bayrak ödüllü plaj sayısına da yansıyor. Bu yıl 40 halk plajında mavi bayrak ödülünü koruyan İzmir'de toplam mavi bayraklı plaj sayısı 64 oldu. Mavi bayrakların dalgalanacağı marina sayısı da 4'ten 6'ya çıktı.

Uluslararası Mavi Bayrak jürisi geçtiğimiz günlerde Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Toplamda 40 halk plajında mavi bayrak dalgalanan İzmir, bu sayıyı korumaya devam etti. Antalya ve Muğla'nın ardından mavi bayrak ödüllü plaj sayısında Türkiye üçüncüsü olan İzmir'de mavi bayrak ödüllü plaj sayısı 64 oldu. Ayrıca, bir önceki yıla göre mavi bayrak ödülü alan marina sayısı 4'ten 6'ya yükseldi. İzmir Körfezi'ndeki tek marina olma özelliğini taşıyan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından halkın kullanımına sunulan İzmir Marina'da mavi bayrak dalgalanmaya devam ediyor.

Tugay: Gurur duyuyoruz

Dünyanın 49 ülkesinde uygulanan Mavi Bayrak Programının, turizm sektöründe plaj ve marinalara verilen çok önemli uluslararası bir çevre ödülü olduğunu aktaran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "İzmir bir deniz kenti. Türkiye'nin en güzel plajlarına ev sahipliği yapan güzel kentimizin denizini, Körfezi'ni, doğasını korumak ve gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakmak en önemli görevimiz. Bunun için yatırımlarımız, projelerimiz sürüyor. Mavi bayrak dalgalanan plajlarımızla gurur duyuyoruz. Deniz turizmine önemli katkılar sağlayan mavi bayraklı plajlarımızın sayısını daha da artırmak için gereken tüm çalışmaları özenle yürüteceğiz" dedi.

İzmir arıtmada lider

İzmir, Mavi Bayraklı Plaj sayısıyla Antalya ve Muğla'nın ardından Türkiye'de üçüncü sırada bulunuyor. Dünyada 49 ülkede uygulanan Mavi Bayrak programı kapsamında ise Türkiye, ödüllü plaj sayısıyla İspanya ve Yunanistan'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor. İzmir'in yüzülebilir Körfez hedefiyle başlattığı arıtma seferberliği kentin Mavi Bayraklı plaj sayısının artmasında oldukça etkili. Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı ve kişi başına düşen atık su arıtma miktarı ile Türkiye'nin lider şehri olan İzmir Büyükşehir Belediyesi toplam 70 atık su arıtma tesisiyle hizmet veriyor.

Neler yapıldı?

Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi, İzmir plajlarının yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi ve can güvenliği konularında standartlarının yükseltilmesini ve Mavi Bayrak kriterlerinin en iyi şekilde uygulanmasının sağlanmasını hedefliyor. Birim aynı zamanda güvenli plajlar için yetersiz olan cankurtaran sayısının arttırılması amacıyla kurslar düzenleyerek 227 gence Türkiye Su Sporları Federasyonu onaylı Gümüş Cankurtaran Brövesi kazandırdı. Plajların hem numune hem başvuru için gerekli eksikleri tespit edilerek sağlıklı bir şekilde başvuru yapmaları sağlandı. Sezon boyunca deniz suyundan kontrol numuneleri alınarak kontrolü yapıldı. Sürdürülebilir plajlar yaratmak hedefiyle yıl boyunca çevre eğitimi ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

2867 öğrenciye eğitim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı hizmet veren Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi "Plajların rengi: Mavi" sloganıyla okul ve eğitim kurumları ile Mavi Bayraklı plajlarda çevre eğitimi ve bilinçlendirme etkinlikleri düzenliyor. Bu yıl Ocak ayından itibaren verilen eğitim, atölye ve düzenlenen deniz temalı ziyaretlerle 2 bin 867 öğrenci ve 41 öğretmene ulaşıldı. Temizlik kampanyaları, çocuklarla yapılacak çevre atölyeleri, gönüllü gençlerle düzenlenecek sağlıklı yaşam etkinlikleri ile plajların sürdürülebilir kullanımının desteklenmesi hedefleniyor.

Mavi Bayrak nedir?

Uluslararası bir çevre ödülü olan Mavi Bayrak, günümüzde 30'u Avrupa'da olmak üzere Dünya'da 49 ülkede uygulanıyor. Türkiye, 2024 verilerine göre 567 Mavi Bayraklı plajla Dünya üçüncüsü. Mavi Bayrak nitelikli plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür. Plajlar için 33, marinalar için 38, yatlar için ise 17 mavi bayrak kriteri bulunuyor. Bu kriterler plajda yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi ve bilgilendirme, çevre yönetimi, can güvenliği ve hizmetler başlıkları altında toplanıyor. Plajlardaki sıhhi tesislerin tamamının paket arıtma tesisi veya belediye arıtma tesisine bağlı olması da zorunlu kriterler arasında. Mavi Bayrak adayı plajlar için Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği gereğince yaz sezonu boyunca (Mayıs- Ekim ayları arası) 15 gün arayla deniz suyu numunesi alınıp mikrobiyolojik analizleri yapılıyor. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan analizlerin sonuçları düzenli olarak paylaşılıyor.