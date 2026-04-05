İzmir\'de Mescid-i Aksa İçin Protesto

Anadolu Gençlik Derneği İzmir Şubesi, İsrail'in İran, Lübnan ve Filistin'e yönelik saldırıları ile Mescid-i Aksa'nın ibadete kapalı tutulmasına tepki gösterdi.

Basmane Çorakkapı Camisi önünde bir araya gelen katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile "Kudüs coğrafi değil imani bir meseledir" yazılı pankart taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği İl Başkan Yardımcısı Ahmed Zahid, İsrail'in saldırılarının ümmeti daha da kenetlediğini belirtti.

Zahid, direnenlerin ve iman edenlerin tarafında olduklarını belirterek, "Bugün İslam coğrafyasında yaşananlar bir kuşatma planıdır, bir dizayn operasyonudur. Bir ümmeti teslim alma projesidir. Bugün İran'a saldırıyorlar, Lübnan'ı bombalıyorlar. Filistin'i yakıp yıkıyorlar. Çünkü biliyorlar ki bu hat düşerse ümmetin direniş hattı çökecektir. Ama biz buradan ilan ediyoruz, o hat düşmeyecek, o direniş kırılmayacak." ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa'nın kapalı tutulmasına da tepki gösteren Zahid, "Mescid-i Aksa her an, her saniye yıkılma tehdidiyle karşı karşıyadır. O nedenle bu ümmet, bir varlık yokluk savaşının içerisindedir. Varlık savaşı veren bu ümmetin tek yumruk olması ve birlik içerisinde hareket etmesi bir zarurettir." dedi.

Katılımcılar, dua edilmesinin ardından dağıldı.