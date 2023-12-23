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İzmir'de öğrenciler roman kahramanlarına hayat verdi - Son Dakika
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İzmir'de öğrenciler roman kahramanlarına hayat verdi

Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Dilimizin Zenginliği' projesi kapsamında Türk ve dünya klasikleri roman kahramanlarını sahnede canlandırdı. Öğrencilerin performansı beğeni topladı.

23.12.2023 - 14:46,  Güncelleme: 14:49
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın 'Dilimizin Zenginliği' projesi kapsamında İzmir'in Buca ilçesindeki Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk ve dünya klasikleri roman kahramanlarına hayat verdi. Öğrenciler Çalıkuşu, Aşk-ı Memnu, Yaprak Dökümü, Kürk Mantolu Madonna gibi roman karakterlerini sahnelerken, okul müdürü İpek Çam da proje kapsamında Mehmet Rauf'un Eylül romanındaki Suat karakterini canlandırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Dilimizin Zenginliği' isimli projesi kapsamında İzmir'in Buca ilçesindeki Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tiyatro çalışması yapıldı. Türk dilinin önemine vurgu yapmak amacıyla 12'nci sınıf öğrencileri, Türk ve dünya klasikleri roman kahramanlarına hayat verdi. Çalıkuşu, Aşk-ı Memnu, Yaprak Dökümü, Kürk Mantolu Madonna, Don Kişot, Üç Kız Kardeş gibi roman karakterlerini hazırladıkları kostümlerle birlikte canlandıran öğrenciler, beğeni topladı. Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü İpek Çam, Türkçemiz hem çeviri romanlarıyla hem de öz Türkçemizde yazılmış olan romanlarla gerçekten sanata oldukça uygun bir dil. Öğrencilerimizle hem romanları tanıtmak hem karakterleri tanıtmak hem de güzel Türkçemizle projeye hizmet etmek istedik. Öğrencilerimiz de bir karakteri canlandırmamı isteyince bu teklifi seve seve kabul ettim. Öğrencilerim, Mehmet Rauf'un Eylül romanındaki Suat karakterini uygun gördü. Öğrencilerle birlikte bu gösteride rol aldım ifadelerini kullandı.

'ETKİLEŞİMLİ TİYATRO OYNADIK'

Öğrencilerin gösteriye kısa sürede hazırlandığını aktaran Çam, Bir hafta gibi kısa bir sürede hem kostüm hem dekor hem sahne hem de repliklerle hazırlıklarımızı tamamladık. Yıllık planımızda 'bilen oturur' etkinliği var. Bu tiyatromuzun arkasından ikinci perdeyi de etkileşimli tiyatro 'bilen oturur' etkinliği olarak oynadık. Öğretmen arkadaşlarımızdan da seyircilerimizden de çok güzel etkileşim aldık. Öğrencilerimiz her zaman eğlenerek öğrenmeyi seviyor. Romanları sadece okutup, sadece anlatıp da dersleri işleyebilirdik. Onun yerine bizzat onları yaşasınlar, yaşayarak öğrensinler istedik. Biz aynı ekiple çeşitli okullarda, liselerde ve ortaokullarda 'bilen oturur' etkinliği yapmayı planlıyoruz ifadelerini kullandı.

'DİĞER ÖĞRENCİLERİ TEŞVİK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'

Tiyatro oyununda rol alan öğrencilerden Esra Korkmaz (17) ise Bugün roman kahramanlarını tanıttık. Daha çok kitap okunması için de diğer öğrencileri teşvik ettiğimizi düşünüyorum. Kürk Mantolu Madonna romanındaki Maria'ydım. Kitabı daha önce okumuştum hatta sınavına girdim. Böyle bir proje olduğunu öğrenince öğretmenlerime katılmak istediğimi söyledim dedi.

Don Kişot karakterini canlandıran öğrenci Osman Ali (16) de Normalde zaten hocalarımızın okuyun dedikleri ya da sınavlarda sordukları kitapların, karakterlerini canlandırdık. Bu romanları daha önce okumuştuk. Bugün de öyle bir gösteri yapmak istedik. Canlandırdığım karakter deli dolu, biraz macera sever bir kahraman. Beni yansıttığı için karakteri okuyunca kendime benzettim. Güzel bir proje olduğunu düşünüyorum diye konuştu.

İzmir\'de öğrenciler roman kahramanlarına hayat verdi
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İzmir'de öğrenciler roman kahramanlarına hayat verdi - Son Dakika


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