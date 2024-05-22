İzmir'de OLIVTECH ve İzmir Kahve Fuarı açılıyor - Son Dakika
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İzmir'de OLIVTECH ve İzmir Kahve Fuarı açılıyor

Bu yıl 11'incisi düzenlenen OLIVTECH ile 2. İzmir Kahve Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve sektör temsilcilerinin katılacağı törenle Fuar İzmir'de kapılarını açacak. Fuarlar, zeytin, zeytinyağı ve kahve tutkunlarını bir araya getirecek.

22.05.2024 13:40
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(İZMİR)- Bu yıl 11'incisi düzenlenen OLIVTECH ile 2. İzmir Kahve Fuarı, yarın yapılacak törenle Fuar İzmir'de kapılarını açacak. Fuarların açılışını, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve sektör temsilcileri yapacak.

İzmir, zeytin, zeytinyağı ve kahve tutkunlarını bir araya getirecek iki fuara ev sahipliği yapacak. İZFAŞ tarafından düzenlenen 11. OLIVTECH - Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı ile İZFAŞ ve TACTFAIR iş birliği ile düzenlenen 2. İzmir Kahve Fuarı –Kahve, Kahve Ekipmanları ve Sarf Malzemeleri Fuarı yarın (23 Mayıs) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve sektör temsilcilerinin katılacağı törenle açılacak.

11 ilden katılımcı

11. OLIVTECH - Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı, sektör profesyonellerini bir araya getirerek iş birliği olanakları yaratırken, ziyaretçilerine de zeytin, zeytinyağı, süt ürünleriyle ilgili etkinliklerle bilgilendirip lezzetli anlar yaşatacak. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin (UZZK) desteğiyle gerçekleştirilen fuara üretici, ithalatçı, distribütör, gıda sektörü firmaları, şişe ve ambalaj üreticileri ve makina üreticileri katılacak. 11 ilden katılımcının olduğu fuarda, zeytin ve zeytinyağı üretimi ve işleme süreçlerine odaklanan sunumlar, süt ve süt ürünleri endüstrisinin son gelişmelerini sergileyen stantlar ile teknolojik yenilikler de yer alacak. Fuar kapsamında birçok ülkeden, toplam 210 profesyonel yabancı ziyaretçi ticari görüşmeler yapacak.

Son gün halka açık olacak

Fuar İzmir B Hol'de 23-25 Mayıs'ta yapılacak fuar, ilk iki gün sektör profesyonellerine, son gün halka açık olacak. Fuar, 10.00 – 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

İlk gün, Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Zeytin Konseyi ve Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi tarafından "Dünyada ve Türkiye'de zeytinciliğin güncel durumu ve gelecek öngörüleri" paneli düzenlenecek. Ayrıca, "Ege ve İzmir mutfak kültürü", "İklim krizi çağının Akdeniz ülkeleri zeytinciliğine etkileri ve Türkiye'nin konumu" başlıklı oturumlar da gerçekleştirilecek. Diğer günlerde de akademisyenler, uzmanlar, şefler, sanatçılar ve sektörün önde gelen isimlerinin katılımıyla geçmişten günümüze zeytinyağının üretim serüveni, yeni teknolojiler, son tüketiciler için doğru zeytinyağı ve tadımı gibi birçok farklı konuda söyleşi ve etkinlik de düzenlenecek.

Sektörün ve kahve tutkunlarının buluşma noktası olacak

Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACTFAIR iş birliği ile düzenlenen İzmir Kahve Fuarı –Kahve, Kahve Ekipmanları ve Sarf Malzemeleri Fuarı da 23 – 26 Mayıs'ta, Fuar İzmir A Hol'de gerçekleştirilecek. Bölge itibariyle 100 yılı aşkın süredir, kahve ticaretine ve kahve kavurma makinesi üreticilerine ev sahipliği yapan İzmir, bu yıl ikinci kez İzmir Kahve Fuarı'na ev sahipliği yapacak. İlk iki gün sektör profesyonellerinin, son iki günde ise kahve meraklılarının ziyaretine açık olacak.

İlk yılında 10 bine yakın ziyaretçi

Fuara gelen profesyoneller, makineden yeşil çekirdeğe, sütten şuruba, mobilyadan danışmanlık hizmetlerine kadar yan sektörleriyle birlikte tüm bileşenlere ulaşabilecek. Fuar, kahve ve kahve ekipmanları sektörünün gelişimi için çözümler üreterek, özellikle ekipman anlamında güçlü olan ihracatçı sektör paydaşlarına, yeni pazarlar bulma fırsatı da sunacak. Fuara katılan sektör temsilcileri, yurt içi ve yurt dışındaki iş bağlantılarına ulaşarak yeni iş birliklerine imza atacak. İlk yılında, 41 ülkeden ve Türkiye'nin 60 ilinden toplam 9 bin 668 kişinin ziyaret ettiği fuar, sektöre olan ilgiyi de ortaya koydu.

Önde gelen isimleri ziyaretçilerle buluşturacak

İzmir Kahve Fuarı, söyleşi, kahve kavurma, demleme gibi workshop ve etkinlikleriyle de dikkat çekiyor. "Kahve kavurma teknikleri", "Türk kahvesinin 500 yıllık öyküsü ve yeni nesil yapım teknikleri", "Sayısal verilerin kahvedeki rolü", "Nitelikli çekirdek kahvelerden Türk kahvesi yapımı ve tadımı", "Yeşil kahve çekirdek pazarı ve geleceği", "Kahvenin yüzlerce yıllık kavrulma tekniği", "Demleme teknikleri arasındaki farklar" gibi birçok konudaki etkinlikler fuarda yer alacak. Bu etkinlikler, Şerif Başaran, Sam Çeviköz, Atilla Narin, Orkun Üstel, Aykut Yaşar, Atahan Kaygusuz, İsmail Gökcan, Serkan Özkan, Funda Açıkgöz gibi sektörün önde gelen isimleri, ziyaretçilerle buluşturacak.

İlk iki gününde saat 10.00 – 18.00, halka açık olduğu son iki gününde ise saat 10.00 – 19.00 saatleri arasında açık olacak.

Fuarla ilgili tüm bilgilere ve detaylı etkinlik programına, 'https://kahvefuari.com/' adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: ANKA

Cemil Tugay, Zeytinyağı, Zeytin, İzmir, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de OLIVTECH ve İzmir Kahve Fuarı açılıyor - Son Dakika

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