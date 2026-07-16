İzmir\'de Orman Yangını

İZMİR'in Bornova ilçesinde orman yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bornova ilçesi İnönü Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal ve 1 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.