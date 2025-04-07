İzmir'de Otizm Farkındalık Haftası Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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İzmir'de Otizm Farkındalık Haftası Etkinliği Düzenlendi

İzmir Otizm Topluluğu tarafından 'Farkındalık için Adım At' etkinliği düzenlenerek, otizmli bireylerin sorunlarına dikkat çekildi. Yürüyüş ve konserlerin yapıldığı etkinlikte, eşitlik ve toplumsal farkındalık vurgusu yapıldı.

07.04.2025 09:35  Güncelleme: 10:05
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Otizm Farkındalık Haftası kapsamında İzmir Otizm Topluluğu tarafından "Farkındalık için Adım At" etkinliği yapılarak yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi. Etkinlikte otizmli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekilerek, toplumsal farkındalık ve eşitlik vurgusu yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu, Mavi Işık Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, KEDİ Otizm Derneği, ODER Otizm Derneği, Urla Otizmle Yaşam Derneği, Otizm Federasyonu ve Nar Taneleri Derneği'nin yer aldığı İzmir Otizm Topluluğu, Otizm Farkındalık Haftası nedeniyle "Farkındalık için Adım At" etkinliği düzenledi.

Otizmli bireyler ve ailelerinin yaşadığı sorunların anlatıldığı ve bu kapsamda taleplerin yinelendiği etkinlikte, Gündoğdu Meydanı'nda toplanılarak Vosvos korteji eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yüründü. Yürüyüşte, çok sayıda vatandaş ellerinde dövizler taşıyarak sloganlar attı.

Etkinlikte Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, kurulan sahnede İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu, Sıradışı Çocuklar ve otizmli çocuklar ile gençlerin solo konserleri verildi. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nde görevli spor ve dans eğitmeni Ayşen Yersel eşliğinde dans gösterisi yapıldı.

Gündoğdu Meydanı'ndaki etkinlikte otizmli bireyler adına Lal Günsu Ergüven ve Erdoğan Erdemirdöven konuştu. Lal Günsu Ergüven, "Otizm alanında yaşanan yapısal sorunlar bir türlü çözüme kavuşamıyor. Otizmliler, bakım, eğitim, terapi, sağlık, yaşam aktivitesi ve iş kazandırma konularında yeterli devlet desteğine ulaşamıyor. Otizmliler, ailelerinin maddi gücü ve otizme bakış açısı paralelinde eğitim ve terapi alabiliyor. Bu yalnız bırakılma hali, otizmli bireylerin yaşam kalitesini etkiliyor. Bizler, beklemekten ve ötelenmekten yorulduk" dedi. Erdoğan Erdemirdöven ise otizmli bireylerin hayata dahil edilmesi ve eşit yurttaşlık hakkı için yapılması gerekenleri sıraladı.

"Çocuklarımızı hayata katmamız gerekiyor"

KEDİ Otizm Derneği Başkanı Serap Dikmen Ahmetoğlu da otizmli bireylerin topluma kazandırılması için kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti. Ahmetoğlu, " Türkiye'de otizm farkındalığı maalesef sadece tanı ölçütlerinde sıkışmış durumda. Erken tanı önemli ama bu çocukların büyüdüğü gözden kaçırılıyor. Birey olduklarında yeterli desteği alamıyorlar ve istihdama katılamıyorlar. Engelli kotalarında bile yerleri yok. Bu nedenle biz özellikle devletimizin imzacısı olduğu BM Engelli Hakları Sözleşmesi'ne uygun düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Çünkü çocuklarımızı hayata dahil etmemiz gerekiyor. Her akşam 'Ben öldükten sonra çocuğum ne olacak' diye düşünerek yatıyoruz" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün faaliyetlerinde yer alan otizmli bireyler ve ailelerinin de katıldığı etkinlikte, ünlü oyuncular İlkay Akdağlı ve Veda Yurtsever, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, Engelli Çalışmaları Şube Müdürü Tufan Fırat Göksel ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde görevli otizmli müzisyen Özge Çeltik de yer aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Otizm Farkındalık Haftası Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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