İzmir'de Otobüs Kazası: Şoför Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Otobüs Kazası: Şoför Tutuklandı

İzmir\'de Otobüs Kazası: Şoför Tutuklandı

İzmir'de hasta bakıcı Gizem S.'ye çarpan otobüs şoförü Alev A. tutuklandı. Kazada Gizem S. hayatını kaybetti.

09.11.2024 11:19
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İZMİR'de, kavşakta yolun karşısına geçerken hasta bakıcı Gizem S.'ye (24) çarpıp ölümüne neden olan belediye otobüsü şoförü Alev A. (45), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaza, 6 Kasım'da saat 19.00 sıralarında, Balçova ilçesi İnciraltı Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ulaştırma birimi ESHOT'a ait Alev A., kullandığı şehir içi otobüsle kavşaktan dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde hasta bakıcı Gizem S.'ye çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralı Gizem S.'yi ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gizem S., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gizem S., dün Levent Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sinem S. adlı ikiz kız kardeşi olan Gizem S.'nin her biri kasım ayında olmak üzere 10'ar yıl arayla şeker hastalığından annesini ve kalp krizinden babasını yitirdiği ortaya çıktı.

Öte yandan kazada otobüsü kullanan sürücü Alev A. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alev A., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Otobüs Kazası: Şoför Tutuklandı - Son Dakika

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