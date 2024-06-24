İzmir'de Pet Kuaförleri Sahipsiz Köpekleri Tıraş Etti - Son Dakika
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İzmir'de Pet Kuaförleri Sahipsiz Köpekleri Tıraş Etti

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'ndeki sahipsiz köpekler, pet kuaförleri tarafından tıraş edilip yıkandı. Bu etkinlikle sahipsiz hayvanlara umut olunması ve farkındalık yaratılması hedefleniyor.

24.06.2024 10:48  Güncelleme: 10:56
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(İZMİR) - Yaz sıcaklarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'ndeki sahipsiz köpekler unutulmadı. İzmir'deki pet kuaförleri gönüllü olarak kampüse geldi, köpekleri önce tıraş etti sonra yıkadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Pet Kuaförler Derneği ve gönüllü ekibiyle Bornova Gökdere'deki Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'nde sahipsiz köpekler tıraş edilerek yıkandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Dairesi Başkanı H. Gökhan Özdemir, şunları söyledi:

" Türkiye'de ilk defa yapılan bir etkinlik bu. Pet Kuaförler Derneği ve onların gönüllüleriyle iş birliği içinde burada sahipsiz hayvanların tıraşlarını ve banyolarını yaptırdık. Onların da refaha ihtiyacı var. Her ne kadar iyi beslenseler, bakılsalar da bu sıcak günlerde tıraş ve banyoya ihtiyaçları var. Bu gibi faaliyetlerin sahiplendirme etkinliklerimize de katkı vereceğini düşünüyoruz. Bu anlamlı etkinlik, sahipsiz hayvanların yaşamına dokunarak, onlara umut olma ve farkındalık yaratma noktasında büyük bir başarıya imza attı. Bakımevlerimizden hayvan sahiplenmenin önemini, bilinçli hayvan sahibi olunmasını önemsiyor ve bu konuda eğitimlerimiz ve bilinçlendirme çalışmalarımıza devam ediyoruz."

İzmir'de hayata geçirilen uygulamanın Türkiye'ye yayılması gerektiğini vurgulayan Özdemir, "İlk defa yaptığımız için diğer illerimizdeki hayvan bakımevlerine, rehabilitasyon merkezlerine de örnek olacaktır. Bu sıcak günlerde sokaktaki canlılarımız için su kaplarına su koyalım. Onların da sağlıklı yaşamaya ihtiyacı olduğunu unutmayalım. Mümkün olduğunca bakımevlerimizden hayvan sahiplenmeye çalışalım" diye konuştu.

"Onlar hala kışlık kıyafetlerinde"

Pet Kuaförler Derneği Kurucusu Gözde Kirtil ise şuyle konuştu:

"İzmir'deki 17 pet kuaförü sokak canlarımız için topladık. Gündemdeki sokak hayvanları ile ilgili yasa teklifi hayvanseverleri üzen bir konu olarak öne çıktı. Bu konuya mesleğimizle tepkimizi göstermek istedik. Şu an çok sıcak. O yüzden bu mevsimde gelmek istedik. Her gün taranamadıkları için tüyleri birbirine dolaşıyor ve derileri nefes almıyor. Sıcaktan çok daha fazla etkileniyorlar. Biz sıcaklarda yazlık kıyafetlerimizle dolaşabiliyoruz ama onlar hala kışlık kıyafetlerinde. Derilerine uygun, güneşten zarar görmeyecekleri şekilde kısaltma işlemi yapıyoruz. Türkiye'de bugüne kadar hiçbir barınakta herhangi bir belediye böyle bir çalışma yapmadı. Çok gururluyum. Bir başlangıç yaptık. Umarım Türkiye'ye yayılır."

"Sahipsiz çocukların da pet kuaförleriyiz"

Gönüllü Pelin Doktaş, "Bugün barınaktaki sahipsiz çocuklarımızın bakım ve yıkamalarını yapıyoruz. Sadece sahipli çocukların değil sahipsiz çocukların da pet kuaförleriyiz aslında. Hepimiz gönüllü olarak buradayız. İzmir'de ilk biz başlattık. İnşallah yayılır" ifadelerini kullandı.

Gönüllü Almina Yıldırım da, "Sokak canlılarımızı yıkamaya, onları güzelleştirmeye geldik. Yaklaşımınız nasıl olursa onlar da öyle tepki veriyor. Yıkanınca mutlu oluyorlar" dedi.

İzmir\'de Pet Kuaförleri Sahipsiz Köpekleri Tıraş Etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Pet Kuaförleri Sahipsiz Köpekleri Tıraş Etti - Son Dakika

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