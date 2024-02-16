İzmir\'de PTT Görevlisi Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Yakalandı

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İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde kendisini PTT görevlisi olarak tanıtıp, kapı kapı dolaşarak kurduğu düzenek ile vatandaşlara tebligat diye boş senet imzalatan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bir kişinin kendisini PTT görevlisi veya kurye olarak tanıtıp, vatandaşlara tebliğlerinin olduğunu söyleyerek kurduğu düzenekle imza atılacak kısma boş senet yerleştirip, imzalattığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, şüphelinin F.Y., olduğunu belirledi. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen polis F.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından adliyeye sevk edilen F.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ise vatandaşları benzer sahtecilik ve dolandırıcılık yöntemlerine karşı duyarlı olması ve şüphelenilen olaylarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'nin arayıp, durumun ihbar edilmesi yönünde uyardı. (DHA)