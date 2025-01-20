İzmir\'de Romanların Yaşam Koşulları İçin Yeni Projeler

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Romanların yaşam koşullarını iyileştirmek için birlik ve beraberlik içinde planlı bir şekilde çalışacaklarını söyledi.

Cemil Tugay, Roman yurttaşların temsil edildiği sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile bir araya geldi. Toplantıya, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Emin Karameşe, Roman Girişimciliğini Geliştirme İnisiyatifi (REDI) ve siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve meclis üyeleri de katıldı. Roman derneklerinin başkanları ile temsilcileri, sorunlar, talepler ve belediye ile ortak yapılacak projeler konusunda Cemil Tugay ile görüşlerini paylaştı.

"Roman toplumu kültürünü korumalı"

İzmir'de Roman yurttaşların hayatının iyileştirmek için çalışacaklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Belediye Başkanı olurken en önemli hedeflerimden birisi; önemli mağduriyetler, ayrımcılık, dezavantaj yaşayan Roman toplumuna da hizmet etmekti. Geçen dönem Karşıyaka'da bu yönde elimden geleni yaptım. Bir Roman çocuğu doğduğu zaman genellikle hayata geriden başlıyor. Herhangi bir vatandaşımız 'Ben Romanım' dediği zaman toplumun ona bakışında da hata var. Romanların kendine ait bir kültürleri var, çok da güzel bir kültür. O kültürü koruyarak yeni yerleşim birimleri oluşturmak bizim amacımız olmalı" dedi.

"Roman girişimcilere destek olacağız"

Romanlara fırsat ve imkan verildiğinde projeler ürettiklerini, yetenekli olduklarını ve topluma katkı sağladıklarını ifade eden Tugay, "Benim gördüğüm kadarıyla şu anda Romanların bir numaralı problemi ayrımcılık. Ancak bu uzun vadede herkesin çalışmasıyla halledilebilecek bir konu. İstihdam, barınma, sağlık problemleri, madde bağımlılığı, eğitim konuları da en büyük sorunlar arasında. Roman Girişimciliğini Geliştirme İnisiyatifi'ne (REDI) teşekkür ediyorum. Roman girişimcilere destek olacağız. İnsanlara fikirlerini, çalışmalarını, projelerini hayat geçirmeleri için maddi destek de sağlamak gerekiyor. Ben göreve geldiğimden beri genel anlamda İzmir Büyükşehir Belediyesi 'Melek Yatırımcı' olabilir diyorum. Olmaması için hiçbir neden yok. Bir noktadan başlayıp belli bir olgunluğa geldikten sonra bunları konuşmamız daha sağlıklı" şeklinde konuştu. Tugay ayrıca eğitimde ve istihdamda olmayan gençlere istihdama yönelik NEET Projesi yapmaya başlayacaklarının müjdesini verdi.

"Bizim acil, kısa, orta ve uzun vadeli çözümlerimiz olmalı"

Barınma sorununun en ağır problemlerden olduğunu vurgulayan Tugay, "Kabul edilemez şartlarda yaşayan bir sürü insan var. Bizim acil, kısa, orta ve uzun vadeli çözümlerimiz olmalı. Acil ne yapılabilir? Hangi mahallede, semtte olursa olsun herhangi bir Roman ailesinin evinde eğer sağlık problemine yol açacak, temel ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz olacak bir durum varsa, tamirattan tutun eşya teminine kadar hızlıca bir şey yapabiliriz. Orta vadede kentsel dönüşüm projeleri, uzun vadede kendi kültürlerini, yaşam şekillerini koruyarak yaşamaları için bazı yeni yerleşim birimi projeleri yapılabilir. Bu konulara kafa yoruyoruz" diye konuştu.

"Büyükşehir desteğe hazır"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin madde bağımlılığı ile mücadelede ve sağlık alanında Roman yurttaşlara destek vermeye hazır olduğunun altını çizen Başkan Tugay, "Çocuklara ve gençlere madde bağımlığının zararlarını anlatmamız lazım. Belediye bu konularda çalışmaya hazır, bunu bilin. Ayrıca hastalıklarla ilgili tarama yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde çalışabiliriz. Roman çocuklarının yoğun olarak gittiği okulların şartlarını iyileştirmeli, çocukların ihtiyaçları ile ilgilenmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Bu yolu birlikte yürüyelim"

Roman yurttaşların içinde yer aldığı sivil toplum kuruluşlarına birlik, beraberlik ve koordinasyon halinde çalışma çağrısında bulunan Tugay, "Sembolik şeyler yapmaktan bahsetmiyorum. Varsanız beraber bu dönem Roman toplumunun kaderini değiştirecek bir planı, programı hep beraber oluşturabiliriz. Bu yolu birlikte yürüyelim. Herkes üzerine düşeni yapsın, eksik kalanı eleştirelim. Ben sizden bunu bekliyorum. İstihdam, barınma, eğitim, sağlık gibi alanlarda çalışma grupları oluşturarak işe başlayabiliriz" dedi.

Karameşe: Sizleri dinlemeye geldik

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Emin Karameşe de "10 gün önce Başkanımız Cemil Tugay'ın makamında kapsamlı bir toplantı yapmıştık. Bugün de İzmir'de yaşayan, bu alanda faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarımızı davet etmeye çalıştık. Roman toplumunun sorunlarını, taleplerini ve neler yapılacağını konuştuğumuz bu toplantı bu anlamda çok verimli oldu" şeklinde konuştu.