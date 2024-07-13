İzmir'de Sağanak Sırasında Elektrik Akımına Kapılan İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Sağanak Sırasında Elektrik Akımına Kapılan İki Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir\'de Sağanak Sırasında Elektrik Akımına Kapılan İki Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'de dün etkili olan sağanak sırasında İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz isimli iki kişi, yağmurdan kaçarken elektrik akımına kapıldı. Savcılık inceleme başlatırken, bölgedeki mazgalların açılıp, elektrik kaçağının nedeni araştırılıyor. Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli yağışın Bayraklı ve çevresinde etkili olduğunu belirtti. Elektrik dağıtım şirketi ise olayla ilgili her türlü desteği sunacaklarını açıkladı.

13.07.2024 12:47
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İZMİR'de dün etkili olan sağanak sırasında İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) yağmurdan kaçarken elektrik akımına kapıldığı yerde, savcılık inceleme başlattı. Ayrıca, bölgedeki mazgalların açılıp, elektrik kaçağın nedenini araştırılması içinde çalışma başlatıldığı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün saat 18.00 sıralarında İzmir'de gök gürültülü sağanak başladı. Yağış nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan İnanç Öktemay, sokaktaki suya bastığı anda akıma kapıldı. Arkadaşını kurtarmaya çalışan Özge Ceren Deniz de akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine elektrik şirketi yetkilileri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılar Öktemay ve Deniz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki kişinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Yağmur, dün gece yarısı etkisini yitirdi. İki kişinin öldüğü yer ve sokak ulaşıma kapatılırken, kolluk kuvvetleri nöbet tutarak girilmesine izin vermiyor. Savcılık inceleme gerçekleştirirken, bölgedeki mazgalların açılıp, elektrik kaçağın nedenini araştırılacağı bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri ise Akdeniz ikliminin hakim olduğu İzmir'de kısa süreli lokal ve kuvvetli yağmurun yağdığını, özellikle Bayraklı ve çevresinde ise kuvvetli yağış sınıfına giren yağmurun etkili olduğunu kaydetti. Bayraklı'da metrekareye 39,7 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Bayraklı'dan sonra en fazla yağış alan yerin metrekareye 18 kilogramla Bayındır olduğu açıklandı.

'ORADA DAHA ÖNCE DE ELEKTRİK KAÇAĞINDAN BİRİKEN SUYUN KAYNADIĞINI GÖRDÜM'

İki kişinin akıma kapılıp öldüğü yerin yakınında restoran işleten Ahmet Güner (52), "20 metrelik mesafede esnafım. Çok üzücü bir olay. İki kişinin hayatına mal oldu. Arka tarafta görünen nokta, senelerdir arızalı. Yani tekrar eden bir durum anladığım kadarıyla. Elektrik borularının kablolarının geçtiği bir nokta. Bundan birkaç ay önce, yine yağmurlu bir günde orada su birikintisinin içinde böyle fokur fokur elektrik kaçağından dolayı suyun kaynadığını gördüm. Gelip, müdahale de ettiler o anda ama anladığım kadarıyla sorun çözülmemiş. Allah ölenlerin ailelerine sabır versin" dedi.

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

İzmir'de sağanak sırasında 2 kişinin akıma kapılıp ölümüyle ilgili olarak GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İzmir'in Konak ilçesinde, kenti etkisi altına alan sağanak sırasında İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz isimli vatandaşlarımızın elektrik akımına kapılarak vefat ettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Dün akşam saatlerinde yaşanan acı kayıpların soruşturması adli makamlarca yürütülürken; biz de ilgili mercilerin olayı ivedilikle aydınlatmasına yardımcı olmak adına her türlü desteği sunmayı sürdürüyoruz. Yapılan ilk incelemelerde bölgede şirketimize ait herhangi bir havai yatırımımızın bulunmadığını, haberlere de yansıyan mazgalların sorumluluğunun şirketimizde olmadığını önemle belirtmek isteriz. Öte yandan, bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikayet kaydı da bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Araştırmaların devamında bilirkişi raporunu takiben olayın aydınlatılacağına olan inancımızı belirtirken, tüm desteğimizle, en şeffaf şekilde ilgili mercilerin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Kaybından derin üzüntü duyduğumuz İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'e Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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