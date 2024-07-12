Sağanaktan kaçmak için attıkları adım sonları oldu, korkudan kimse yardıma gidemedi - Son Dakika
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Sağanaktan kaçmak için attıkları adım sonları oldu, korkudan kimse yardıma gidemedi

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İzmir'in Konak ilçesinde şiddetli yağıştan kaçmaya çalışan bir kişi, su birikintisine basarak elektrik akımına kapıldı ve hayatını kaybetti. Arkadaşının durumunu gören bir kadın da ona yardım etmek isterken aynı şekilde akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen vatandaşlar tarafından müdahale edilen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis ekipleri ve elektrik firması yetkilileri olay yerinde incelemelerde bulundu.

12.07.2024 21:39
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İzmir'in Konak ilçesinde şiddetli yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılan biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, elektrik firması yetkilileri de incelemelerde bulundu.

YOLDA YÜRÜDÜKLERİ SIRADA YAĞMURA YAKALANDILAR

Konak ilçesi Alsancak semtinde etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ve 44 yaşındaki İnanç Öktemay yağmura yakalandı.

Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

HİÇ KİMSE YANLARINA YAKLAŞAMADI

Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapıldı. İki genç, dakikalarca yağmur altında yardım beklerken, kaçak elektrik akımı nedeniyle kişinin yanına kimse yaklaşamadı.

Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜLER

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, dakikalarca akıma kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a kalp masajı yaptı. Yoğun mücadeleler sonucu hayata döndürülen iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

HASTANEDE CAN VERDİLER

Durumu ağır olan gençler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Elektrik firması yetkilileri de incelemelerde bulundu.

Sağanaktan kaçmak için attıkları adım sonları oldu, korkudan kimse yardıma gidemedi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sağanaktan kaçmak için attıkları adım sonları oldu, korkudan kimse yardıma gidemedi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Emin Erol: ah izmir güzel izmir 0 0 Yanıtla

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